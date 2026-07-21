La periodista que hizo la maleta con Koldo acongoja a Zapatero: «Julito se ha hartado»

Pinta un verano sofocante para Zapatero.

Según revela en ‘Horizonte’ (Cuatro), este 20 de julio de 2026, la periodista Irene Tabera (OkDiario) -la comunicadora del digital que estuvo con Koldo mientras hacía la maleta antes de ingresar en prisión- ha mantenido contacto reciente con Julio Martínez, conocido como “Julito”, quien supuestamente ha entregado seis folios de alegaciones y sostiene que tiene en su poder documentación contable que podría contribuir a la investigación. Una frase ha despertado inquietud en los círculos socialistas, casi como sacada de un thriller: “Julito se ha hartado”.

Este presunto hartazgo no puede tomarse a la ligera. En medios como Libertad Digital, El Mundo o The Objective, Martínez ha pasado de ser un mero nombre secundario a convertirse en un testigo crucial, gracias a la información que dice poseer, las personas con las que ha hablado y la pista que sugiere sobre los pagos.

Tabera comenta que su contable era “extremadamente minucioso”, lo que le capacita para presentar facturas que podrían estar vinculadas a Zapatero y a sus hijas. Si esta declaración se verifica, podría aportar munición tanto a la investigación como a la batalla política que ya se desarrolla en paralelo.

Un caso con aroma a guerra de nervios

La cuestión central ahora no se limita a lo que sabe Julio Martínez, sino a si lo que afirma puede ser respaldado ante un tribunal. En este tipo de casos, la distinción entre un impacto mediático momentáneo y una prueba válida radica en documentos, registros bancarios y una cadena de custodia adecuada. Aquí es donde la historia se vuelve más tensa: si realmente hay facturas, correos o apuntes contables que conecten pagos y servicios, la situación judicial podría complicarse notablemente para el expresidente.

Adicionalmente, la posibilidad de que se hayan destruido o eliminado mensajes añade un rasgo más inquietante. Libertad Digital informó que un auto del juez Calama indicaba que Martínez eliminaba “de manera sistemática” ciertos mensajes con Zapatero, un dato que, aunque no cierra el caso por sí mismo, sugiere que la relación entre ambos no tenía el nivel de transparencia deseado.

Lo que está en juego para Zapatero

Para el exmandatario, el desafío no solo es legal; también afecta su imagen pública. En la política española, los casos no siempre se resuelven en los juzgados: a menudo, se deciden en el ámbito de la percepción ciudadana. Así, al verse un nombre prominente relacionado con pagos, intermediarios y documentos cuidadosamente guardados, el deterioro reputacional puede comenzar incluso antes de que se alcance cualquier fallo judicial.

Además, el contexto no juega a su favor. El Mundo ya adelantó que Zapatero reconoció haber recibido “cantidades” de dinero de su amigo Julio Martínez, aunque lo justificó en términos de supuestos servicios de consultoría. Esta explicación podría resultar satisfactoria para algunos, pero para otros puede sonar como una de esas aclaraciones que, cuanto más se repiten, más interrogantes suscitan.