José María Olmo hunde al Gobierno Sánchez por su ‘amor’ a Zapatero y hace un repaso de lo más burdo del caso

Sin rodeos.

Este 21 de julio de 2026, en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro), el periodista José María Olmo cargó con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de implicar “de forma burda” a sus hijas en el caso que investiga presuntas irregularidades en torno a la aerolínea Plus Ultra.

Olmo, en una intervención contundente, describió a Zapatero como alguien que, “por una necesidad de autoconvencerse o quizá por esa sensación de impunidad”, habría llegado a creer que “no le podía ocurrir nada”.

“Solo una persona que está tan alejada de la realidad o que se siente omnipotente puede implicar a sus hijas de una forma tan burda en un proceso como este”, afirmó. El periodista desmontó la defensa de Zapatero respecto a su desconocimiento de los clientes y la actividad de Análisis Relevante, señalando que se trata de “la pantalla que ha creado conscientemente desde el año 2020”.

Según Olmo, Zapatero habría utilizado a Julio Martínez Martínez para desvincularse de quienes presuntamente pagaban sobornos, intentando justificar los salarios percibidos por él y sus hijas con supuestos trabajos de comunicación y maquetación, algo que calificó de “imposible” para quien conozca mínimamente el sector.

Dos tramas: económica y moral

El colaborador de ‘Horizonte’ diferenció dos niveles de corrupción en el caso. Por un lado, la corrupción económica: “Si una empresa le paga a alguien como un expresidente del Gobierno una comisión de 530.000 euros como mínimo, diferida a lo largo de tantos años, es porque tiene el convencimiento de que esa persona ha sido clave para que Plus Ultra reciba los 53 millones de euros. Es decir, que ha habido una influencia directa en el Gobierno”.

Olmo recordó la presencia habitual de Zapatero en los mítines del PSOE junto a María Jesús Montero y Pedro Sánchez en los últimos meses: “No necesitaba llamarles por teléfono. Había una relación casi de dependencia: el Gobierno dependía de José Luis Rodríguez Zapatero, no al revés”.

Además, mencionó indicios sobre el funcionamiento de la SEPI y cómo se habría utilizado dinero público no solo para colocar afines en empresas como Indra o Telefónica, sino para “amañar contratos, rescates y subvenciones”.

Por otro lado, Olmo denunció la corrupción moral del Ejecutivo. Acusó al Gobierno de haber confiado “desde el principio, primero con Ábalos y luego con Cerdán y con Zapatero”, la defensa del bien común a personas dispuestas a “cualquier cosa” con tal de mantener a Sánchez en La Moncloa.

“Este Gobierno ha actuado como si fuera —y suena fuerte, pero— una organización criminal que necesitaba sobrevivir para poder seguir facturando. Y confió en las personas más inmorales que había alrededor de Pedro Sánchez para que se aseguraran de garantizarle esa continuidad en el poder”, concluyó.