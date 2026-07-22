El juez Villegas alerta del peligro de dejar a Zapatero suelto y lanza un aviso de extrema urgencia

Está contra las cuerdas.

La declaración de Julio Martínez, más conocido como Julito, ofrece nuevas aristas a la trama Plus Ultra y pone en un brete al imputado José Luis Rodríguez Zapatero.

El magistrado Jesús Villegas, muy certero y preciso, ofreció su visión jurídica sobre el caso este 21 de julio de 2026 en ‘El Análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid).

El experto planteó la posibilidad de que el juez instructor adopte medidas cautelares contra el investigado, incluyendo la retirada del pasaporte o incluso prisión preventiva. «Este señor no puede ir danzando fuera de España por ahí. Eso es inadmisible, eso es un peligro, eso no se le permitiría a otro ciudadano», afirmó categóricamente.

El riesgo de fuga y manipulación de pruebas

La principal preocupación manifestada se centra en el riesgo de que el investigado pueda destruir pruebas o incluso fabricar documentación falsa. El analista recordó el caso de las joyas, cuando se especuló con la posibilidad de que se estuviera elaborando un documento con alguna monarquía árabe para justificar su procedencia.

«Si resulta que estás danzando por ahí y puedes destruir pruebas o fabricar pruebas falsas, pues entonces todos estamos más tranquilos y el proceso puede seguir mejor si pasas una temporada en cierto sitio en el que a ninguno nos gustaría estar», señaló el magistrado.

Prisión preventiva: prematura pero no descartable

Sobre la posibilidad de prisión preventiva, el jurista se mostró prudente pero no lo descartó completamente. «Lo de la prisión es todavía prematuro y discutible, aunque no completamente descartable», reconoció, advirtiendo sobre la necesidad de evitar la demagogia en este tipo de valoraciones.

Sin embargo, en lo que se mostró contundente es en la necesidad inmediata de restringir los movimientos internacionales del investigado. «La restricción de la libertad de movimiento de este señor, en mi modestísima opinión, y me puedo equivocar, es urgente e insoslayable», zanjó.