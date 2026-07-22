Maíllo (PP) cuenta el motivo por el que el Gobierno Sánchez se ‘abrasa’ apoyando a Zapatero: “Nos ha mentido a todos”

El senador del Partido Popular Fernando Martínez-Maíllo ha cargado con dureza contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha cuestionado el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez en el marco del caso Plus Ultra.

Este 21 de julio de 2026, en una intervención en el programa ‘Código 10’ de Cuatro, Maíllo aseguró que Zapatero “nos ha mentido a todos y lo ha hecho de manera reiterada”. El senador popular se refirió a las recientes declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional de Julio Martínez —conocido como ‘Julito’— y de los responsables de la aerolínea Plus Ultra.

Según Maíllo, Zapatero negó en su momento cualquier relación con los accionistas de la compañía y cualquier gestión para lograr el rescate. Sin embargo, las nuevas declaraciones indican que el expresidente habría sido el líder de la trama, cobrando comisiones y recibiendo más de 500.000 euros procedentes de dinero público. “Todo lo que se cobró de Plus Ultra acabó en el propio Zapatero o en la empresa de sus hijas”, denunció el senador.

La influencia de Zapatero en Sánchez

Maíllo destacó que Zapatero comunicó a Julio Martínez con antelación la aprobación del rescate en el Consejo de Ministros. “¿Cómo lo sabía Zapatero? ¿Con quién habló? ¿Con Sánchez? Quizás esa es la razón por la cual el Gobierno de Sánchez sigue apoyando a Zapatero”, señaló.

El senador del PP consideró que la situación de Zapatero es “muy delicada” y le instó a “decir la verdad” y explicar con quién contactó en el Gobierno para facilitar el rescate. Además, subrayó la influencia del expresidente socialista sobre Pedro Sánchez: “¿Quién del Consejo de Ministros ha tenido más influencia en Sánchez? Zapatero”.

Maíllo recordó que Zapatero ya está imputado y que existen múltiples testimonios que le incriminan, lo que podría complicar seriamente su posición judicial en uno de los casos más sonados de los últimos tiempos.