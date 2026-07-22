Mariló Montero despeja la ‘X’ en el caso Zapatero y apunta a más de uno del Gobierno socialista

El caso Zapatero agitó el avispero de las tertulias políticas de este miércoles 22 de julio de 2026 tras la declaración de Julio Martínez por el caso Plus Ultra.

La colaboradora Mariló Montero fue especialmente contundente al analizar las últimas declaraciones del socio del expresidente, Julio Martínez, en ‘Espejo Público’ (Antena 3) y aclaró quién sería, a su juicio, la misteriosa ‘X’ de Moncloa.

Según Montero, las confesiones privadas de José Luis Rodríguez Zapatero en su entorno más cercano demostrarían que el exlíder socialista es consciente de la gravedad de la situación. La tertuliana explicó que Zapatero confiaba en que sus argumentos convencerían a su amigo Julio Martínez para pactar una estrategia judicial común, pero la familia de este último le habría aconsejado “tirar de la manta” para evitar consecuencias mayores, similar al camino seguido por otros imputados en casos relacionados.

“Zapatero ha perdido el control de la situación y, sobre todo, ha perdido a un aliado que prefiere permanecer en libertad”, señaló Montero, quien recordó que, aunque algunos implicados como Aldama han logrado esquivar de momento la cárcel, aún quedan varias causas abiertas.

La ‘X’ no sería una sola persona

Al ser preguntada directamente por la identidad de la ‘X’ de Moncloa en este caso, Mariló Montero fue rotunda: no se trataría necesariamente de un único responsable. En su intervención, apuntó directamente a Pedro Sánchez y, más allá, al conjunto del Consejo de Ministros de aquel momento.

La periodista argumentó que la operación del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra —que según las investigaciones no habría sido devuelto— requirió la intervención de varios ministerios. Montero enumeró que en esa decisión participaron, entre otros, José Luis Escrivá (entonces ministro de Seguridad Social y ahora gobernador del Banco de España), Teresa Ribera, Reyes Maroto, Nadia Calviño y María Jesús Montero, además de la SEPI.

“El Consejo de Ministros votó y aprobó ese préstamo en su conjunto”, sentenció la colaboradora. Para Montero, la responsabilidad no recae solo en Zapatero, sino que se extendería a la cúpula del Gobierno socialista, que habría avalado la operación a través de los distintos departamentos implicados.