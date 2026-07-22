Montse Mínguez (PSOE) se inmola poniendo la mano en el fuego por el imputado Zapatero y recibe un garrotazo de Ana Terradillos

No es más ciego que el que no quiere ver.

El PSOE ha reiterado su confianza plena en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras las recientes controversias surgidas en torno al caso de las joyas institucionales y su presunta implicación en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Este 22 de julio de 2026, en ‘La mirada crítica’ (Telecinco), un día después de la declaración de ‘Julito’, Montse Mínguez, portavoz socialista, subrayó que el partido se remite a las declaraciones públicas y al comunicado emitido por Zapatero tras su comparecencia judicial.

Defensa de la presunción de inocencia

«Nuestra confianza en el presidente Zapatero está intacta. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y nosotros no tenemos por qué desmentirlo», afirmó la representante del PSOE durante la entrevista. A pesar de que la situación empieza a tornarse oscura para el expresidente, la portavoz insistió en que el caso se encuentra en fase de instrucción y que corresponde a la justicia determinar qué parte de las acusaciones es cierta.

La controversia de las joyas institucionales

Sobre el asunto de las joyas que Zapatero recibió en 2007, la portavoz del PSOE contextualizó los hechos en las prácticas institucionales de aquella época. «Todos debemos situarnos en el año 2007, cuando se hacían determinados regalos institucionales que todo esto ha dejado de existir», explicó.

Sin embargo, admitió que aún se esperan las explicaciones detalladas que el expresidente prometió ofrecer hace más de un mes. «Hay un tiempo judicial, un tiempo mediático y un tiempo político. Cada cosa tiene sus tiempos y estoy convencida de que se darán las explicaciones oportunas», añadió.

Ana Terradillos, conductora del programa, respondió sin ambages desmontando el relato de la socialista, ya que el propio Zapatero se saltó a la torera el propio código ético que él mismo había impuesto».

«Yo no he oído al presidente reconocer que esto es un regalo institucional, eran otros tiempos pero el propio Zapatero saltó su propio código deontológico donde decía que todos los regalos institucionales había que devolvernos a patrimonio nacional. En esto nos ha fallado».

El caso Plus Ultra: préstamos con garantías

En cuanto al rescate a Plus Ultra, Mínguez defendió la legalidad de la operación y subrayó que no se trató de dinero a fondo perdido. «Estamos hablando de préstamos con garantías de cobro que pasaron por la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y han sido auditados por la Comisión Europea», argumentó.

Para escurrir el bulto, la representante socialista comparó estos préstamos con los concedidos a otras empresas durante la pandemia y los contrapuso con el rescate bancario de 53.000 millones de euros realizado durante el gobierno de Mariano Rajoy. «Aquello sí fue a fondo perdido, dinero que se comió la hucha de las pensiones».

En aquel momento, recibió otro estacazo de Terradillos que recordó que son muchos los empresarios que cada día se levantan «asfixiados» y están endeudados y no se le ofrece la posibilidad de renegociar, tal y como pasó con Plus Ultra.