Carlos Cuesta saca la apisonadora contra Zapatero y cuenta el motivo del apoyo incondicional del PSOE: “Están metidos”

Hay algo detrás.

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, hizo una radiografía del PSOE, su turbia relación con Zapatero y los apaños con Venezuela, en una contundente intervención en ‘Horizonte’ (Cuatro) este 22 de julio de 2026.

El periodista recordó que el Partido Socialista ha mantenido históricamente una relación «extrañamente privilegiada» con Venezuela. Sin embargo, el salto cualitativo se produjo cuando el país caribeño derivó hacia la narcodictadura, transformando estos vínculos en lo que se describe como «alto voltaje criminal internacional».

Según esto, José Bono conocía perfectamente los mecanismos para establecer este tipo de relaciones. A través de Raúl Morodo, José Luis Rodríguez Zapatero inició en 2004 contactos que inicialmente se centraban en contratos militares (venta de fragatas) y energéticos, con la participación de determinadas compañías.

La presunta financiación del PSOE

La clave de toda esta historia residiría en la presunta financiación del Partido Socialista. Zapatero habría identificado en Venezuela un «campo de operaciones brutal» para nutrir las arcas del partido, una relación que con el tiempo se habría vuelto insostenible sin consecuencias, subrayó Cuesta.

Podemos como plan B

De esta forma, incidió el periodista en que Podemos habría nacido como alternativa estratégica ante la posibilidad de que Zapatero no lograra «domesticar» completamente al PSOE. Antes de la creación del partido, existía la Fundación CEPS, que según se publicó en su momento recibió 7,6 millones de euros en contratos.

Por los cargos directivos de esta fundación pasaron sucesivamente Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Coincidiendo con un momento crítico para el PSOE, estos dirigentes decidieron crear un partido político.

El punto de no retorno

Según el periodista, la decisión del Partido Socialista de continuar por «la senda de las narcoizquierdas» les habría atrapado en una situación sin salida. Esta dependencia explicaría el «apoyo cerrado y firme» de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero, pues abandonar esta línea supondría «el final de la historia».

Cuesta destacó que en el partido están «metidos de hoz y coz» en esta dinámica y ya no pueden salir sin consecuencias políticas y presumiblemente judiciales de gran alcance.