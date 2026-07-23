Elisa Beni destroza a Diana Morant por su burrada sobre Feijóo: «Le faltan varios hervores»

En el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3) este 23 de julio de 2026 se vivió un momento especialmente tenso tras las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sobre el último discurso de Alberto Núñez Feijóo.

La ministra, respondiendo al líder del PP —quien vaticinó su llegada a La Moncloa con el apoyo de Vox y denunció la corrupción en el PSOE—, afirmó sin titubeos:

“Feijóo se equivoca. Está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler”.

La comparación provocó un rechazo inmediato entre los tertulianos. El periodista Javier Caraballo ya había criticado previamente la falta de autocrítica de Feijóo respecto a casos como Gürtel, pero reservó su reprobación más dura para las palabras de Morant, calificándolas de “impropias” para una ministra.

Una aberración por parte de la ministra

Sin embargo, fue la periodista Elisa Beni quien cargó con mayor contundencia contra la titular del departamento de Universidades. Beni no solo consideró las afirmaciones “excesivas e inapropiadas para un ministro”, sino que las tachó de inadmisibles “para cualquier persona que tenga un mínimo de cultura y de conocimiento histórico en general”. “Es alucinante, ¡una aberración!”, exclamó Beni, visiblemente sorprendida.

La periodista profundizó en las peligrosas consecuencias de este tipo de comparaciones hiperbólicas:

“El problema es que cuanto más se pasan de frenada, más carga le quitan al hecho del nazismo. ¡Si todo el mundo es nazi, si todo el mundo es Hitler, entonces nadie es nada!”.

Y remató:

“A esta chica le faltan varios hervores”.

Por su parte, Javier Herráiz también se sumó a las críticas y definió las declaraciones de Morant como “una burrada de tal tamaño que si ella se ha escuchado hoy, se habrá avergonzado”.

Desde el Partido Popular ya se ha exigido a la ministra Morant una rectificación inmediata de sus palabras.

Incluso, su portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, comentó con ironía que las comparaciones realizadas por la también líder del PSOE de la Comunidad Valenciana es lo que provoca la fuga de electores de la marca de Ferraz.