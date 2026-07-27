Grave ataque machista de Cintora en TVE a una tertuliana: «Marrana y bulera»

En un nuevo esperpéntico episodio de ataque machista en TVE, el periodista Jesús Cintora protagonizó el pasado 24 de julio de 2026 un duro enfrentamiento con una tertulia en el que, cruzó la línea del respeto con una intervención cargada de descalificaciones personales contra la analista política Arantxa Sánchez.

La discusión giraba en torno a las causas de los incendios forestales y la gestión del medio rural. Arantxa Sánchez defendía que las políticas intervencionistas y la Agenda 2030 están dificultando el trabajo de agricultores y ganaderos, impidiendo labores de prevención como el desbroce. La tertuliana argumentó con datos concretos: “Desbrozar una hectárea de terreno cuesta aproximadamente 2.000 euros, mientras que apagar el fuego en esa misma superficie alcanza los 12.000 euros”.

Ante estas afirmaciones, la respuesta de Cintora fue inmediata y especialmente agresiva. Visiblemente alterado, el conductor exclamó:

“¡Bulos no! El bulo reiterado de que no se puede limpiar el campo… ¡No! El agricultor limpia el campo, no es un marrano, igual es un marrano quién intenta enredar al personal… ¡Bulos no!”.

El término “marrano”, utilizado en este contexto contra una mujer que defendía una posición contraria a la suya, se ha interpretado por muchos espectadores y analistas como un insulto machista de extrema gravedad: sucio, mentiroso y manipulador.

Cintora no solo negó la evidencia aportada por Sánchez, sino que la acusó implícitamente de ser una “bulera” y de enredar al público. Arantxa Sánchez respondió con firmeza: “No es un bulo”.

El momento, recogido en el vídeo que circula en redes, ha generado una oleada de críticas en plataformas como X. Usuarios y tertulianos han denunciado el tono paternalista, agresivo y denigrante empleado por Cintora hacia una compañera de tertulia, en lo que muchos califican como un claro ejemplo de machismo en televisión pública.

Este incidente se suma a otras polémicas recientes en los programas de actualidad de TVE, como el caso de Marta Gómez Montero, Cintora utiliza su posición para silenciar o desprestigiar voces disidentes, especialmente cuando cuestionan las políticas oficiales de izquierda en materia medioambiental o de Agenda 2030.

Pánico y horror.

Cintora al auxilio de la churri de Ruiz porque una periodista se les ha colado con un par de verdades en el programa. “Bulos no”

dice el sicario del rey del bulo y de la sauna menorera. pic.twitter.com/3pRBKkiiKR — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) July 26, 2026

¿Pero qué es esta manera de humillar a la gente? https://t.co/cvWj3hMdHh — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) July 26, 2026