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EN 'MALAS LENGUAS' (TVE)

Grave ataque machista de Cintora en TVE a una tertuliana: «Marrana y bulera»

El periodista de la cadena pública descalifica a la analista Arantxa Sánchez después de denunciar las políticas intervencionistas y la Agenda 2030 en los incendios forestales

Archivado en: Jesús Cintora | Periodismo | Programas

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Juan Carlos González.

Escándalo en plató: Cintora cuela como ‘experto independiente’ a un bombero militante de Podemos

En un nuevo esperpéntico episodio de ataque machista en TVE, el periodista Jesús Cintora protagonizó el pasado 24 de julio de 2026 un duro enfrentamiento con una tertulia en el que, cruzó la línea del respeto con una intervención cargada de descalificaciones personales contra la analista política Arantxa Sánchez.

La discusión giraba en torno a las causas de los incendios forestales y la gestión del medio rural. Arantxa Sánchez defendía que las políticas intervencionistas y la Agenda 2030 están dificultando el trabajo de agricultores y ganaderos, impidiendo labores de prevención como el desbroce. La tertuliana argumentó con datos concretos: “Desbrozar una hectárea de terreno cuesta aproximadamente 2.000 euros, mientras que apagar el fuego en esa misma superficie alcanza los 12.000 euros”.

Ante estas afirmaciones, la respuesta de Cintora fue inmediata y especialmente agresiva. Visiblemente alterado, el conductor exclamó:

¡Bulos no! El bulo reiterado de que no se puede limpiar el campo… ¡No! El agricultor limpia el campo, no es un marrano, igual es un marrano quién intenta enredar al personal… ¡Bulos no!”.

El término “marrano”, utilizado en este contexto contra una mujer que defendía una posición contraria a la suya, se ha interpretado por muchos espectadores y analistas como un insulto machista de extrema gravedad: sucio, mentiroso y manipulador.

Cintora no solo negó la evidencia aportada por Sánchez, sino que la acusó implícitamente de ser una “bulera” y de enredar al público. Arantxa Sánchez respondió con firmeza: “No es un bulo”.

El momento, recogido en el vídeo que circula en redes, ha generado una oleada de críticas en plataformas como X. Usuarios y tertulianos han denunciado el tono paternalista, agresivo y denigrante empleado por Cintora hacia una compañera de tertulia, en lo que muchos califican como un claro ejemplo de machismo en televisión pública.

Este incidente se suma a otras polémicas recientes en los programas de actualidad de TVE, como el caso de Marta Gómez Montero, Cintora utiliza su posición para silenciar o desprestigiar voces disidentes, especialmente cuando cuestionan las políticas oficiales de izquierda en materia medioambiental o de Agenda 2030.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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