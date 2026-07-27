Nicolás Redondo alerta de lo peor que está por llegar con los incendios: “En agosto…”

España arde y parece que, un verano más, es latente la falta de planificación, ausencia de medios y abandono del campo.

El expolítico y presidente de la Fundación para la Libertad, Nicolás Redondo, ha lanzado una seria advertencia sobre la crisis de incendios forestales que azota España. En una intervención en ‘Espejo Público’ de Antena 3, este lunes 27 de julio de 2026, Redondo alertó de que “en agosto o el año que viene podemos volver a decir que estamos ante el incendio mayor de nuestra historia”. Sus palabras llegan en un momento crítico, mientras las llamas en Ávila ya se consolidan como uno de los mayores desastres forestales registrados.

El incendio en la provincia de Ávila, especialmente en zonas como Burgohondo y Casavieja, ha arrasado decenas de miles de hectáreas y ha dejado a miles de personas afectadas. Según las últimas actualizaciones, este fuego supera récords recientes y continúa siendo un foco de preocupación nacional. Redondo cuestionó directamente la efectividad de las medidas preventivas adoptadas por las administraciones tras los graves incendios del verano de 2025, que ya habían dejado desastres de enorme magnitud.

Escenario peor en las próximas semanas o en 2027

“¿Qué más hemos hecho de lo que hicimos el año pasado? ¿Nos ha servido el año pasado para algo?”, se preguntó Redondo. El exsecretario general del PSOE del País Vasco señaló que, a pesar de los esfuerzos visibles durante las emergencias —como la labor de los efectivos de emergencias elogiada por el Rey Felipe VI en su visita a las zonas afectadas—, falta una verdadera evaluación y mejora en la prevención. El monarca había preguntado “¿Qué más se puede hacer?” durante su recorrido, pero Redondo invirtió la pregunta hacia las acciones previas a las catástrofes.

El presidente de la Fundación para la Libertad destacó el potencial peligro que aún esconden las zonas rurales españolas. La sucesión de incendios este verano 2026, con la estación estival aún lejos de terminar, genera temor a una repetición o incluso superación de los récords. “Puede repetirse”, insistió, subrayando que sin cambios profundos en políticas de prevención, limpieza de montes, gestión del territorio y recursos para la extinción temprana, España podría enfrentarse a escenarios aún más devastadores en las próximas semanas o en 2027.