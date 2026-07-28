Nacho Abad apalea al Gobierno Sánchez por tirar el dinero mientras abandona al campo español: “¡Reduzcan trincamiento!”

Nacho Abad en 'En boca de todos' (Cuatro)

España en llamas y el Gobierno a lo suyo.

El periodista Nacho Abad destapó este martes 28 de julio de 2026 en ‘En boca de todos’ (Cuatro) lo que considera las verdaderas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez tras su llamamiento a un pacto de Estado contra los incendios y la emergencia climática.

Abad comenzó señalando la contradicción del Ejecutivo:

«Que dice Pedro Sánchez que quiere un pacto de Estado para luchar contra el fuego, contra los incendios que destruyen la vida de tantos compatriotas, que se comen sus montes, sus casas, nuestras ilusiones…».

Sin embargo, el presentador cuestionó la buena fe de esa llamada:

«Y ya saben que en primero de negociación, en primero de acuerdo, lo mejor es insultar a la persona con la que quieres pactar. A Ayuso le han llamado desde ‘llorona’ a ‘veneno democrático’ en las últimas horas».

Abad fue aún más directo al destapar lo que, según él, busca realmente el sanchismo:

«¿Qué quiere en realidad el ‘sanchismo’? ¿Quiere pactar de verdad? No. Tratan de equilibrar la balanza, a ver si logran que su platillo, el platillo de la corrupción que pesa un potosí ya está contra el suelo, se iguale con el platillo del Partido Popular».

Además, denunció el relato que intenta imponer el Gobierno:

«La izquierda buena, la derecha mala. Y a eso ayuda ‘TelePedro’», afirmó, refiriéndose a Televisión Española. Sobre la responsabilidad compartida y las excusas del Ejecutivo, Abad fue especialmente duro con la ministra de Transición Ecológica:

«Que la ministra de Transición Ecológica se excusa y esta sí que llora, llora y llora mucho. Uy, que no hemos cambiado los hidroaviones porque son muy caros…».

Y remató con una exigencia clara:

«Oiga, reduzcan ministerios, reduzcan asesores, reduzcan corrupción y trincamiento a un límite tolerable, que es cero, pero para ustedes, tolerable. Verán cómo fluye, verán cómo hay dinero para comprar hidroaviones».

Abad insistió en que el Gobierno prefiere mantener un discurso simplista y reduccionista antes que asumir su parte de culpa y tomar medidas reales para proteger el campo y los montes españoles.