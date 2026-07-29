Antonio Naranjo saca la apisonadora contra Sánchez por irse a tomar el sol mientras España arde: “Sois unos caraduras”

Apabullante.

Antonio Naranjo no anduvo con rodeos y cargó con dureza contra Pedro Sánchez este 28 de julio de 2026 en el plató de ‘Todo es mentira’ (Cuatro).

El periodista criticó que el presidente del Gobierno se marchase de vacaciones con España ardiendo y sin presupuestos generales del Estado. En un país donde uno de cada tres españoles no puede permitirse irse de vacaciones, el presidente se marcha a un palacio sin presupuestos aprobados, con su mujer imputada y con su hermano condenado, recordó el comunicador.

«Nadie discute que la familia del presidente pueda tener una carrera profesional. La cuestión es si la han tenido porque él es el presidente. Si su mujer fuera tan buena profesionalmente, no necesitaría citar al rector de la Universidad Complutense en La Moncloa para que le crearan una cátedra, ni que las personas asociadas a su cátedra fueran adjudicatarias de contratos que firma él. Si su hermano fuera tan competente, no habría necesitado que le crearan una plaza ad hoc, que le subieran de categoría y que además no necesitara saber ni siquiera dónde estaba la oficina».

«Un presidente sin mayoría que se permite lujos»

En este sentido, recalcó Naranjo que resulta indignante cómo el socialista, que no tiene presupuestos, no tiene mayoría parlamentaria y no gana en las urnas —es decir, hace lo contrario de lo que cabe esperar de un presidente—, «se permita decir que las decisiones de la justicia son un capricho porque sus familiares son fantásticos, cuando resulta que solo lo son gracias a que él está en el puesto en el que está», indicó.

«Que no tome el pelo a la gente que no se puede ir de vacaciones, que no llega a final de mes, que no tiene un trabajo serio, diciéndoles que encima todo esto es consecuencia de una conspiración y de gente con mala baba que le busca las cosquillas. No: él es un caradura y su familia son unas caraduras«.

Los jueces no buscan cosquillas

Naranjo aseveró que en un estado de derecho los jueces «no buscan las cosquillas», lo que hacen es «instruir casos» y, en este caso concreto, «con especial diligencia y precisión«.

Y apuntaló que las preguntas que un periodista querría formular son claras: ¿puede explicar el señor Sánchez qué hacía su mujer, Begoña Gómez, reunida en San Petersburgo con Víctor de Aldama y con el CEO de Aire Europa? ¿Por qué no solo el juez Peinado, sino también la Audiencia Provincial de Madrid, afirma que la prosperidad en los negocios de su mujer procede de que ella vendía influencia por determinados intereses comerciales?

La distinción entre hechos y delitos presuntos

«Lo que son presuntos son los delitos. Los hechos no son presuntos, son hechos«, reafirmó Naranjo y recordó que Begoña Gómez ha estado reunida con el CEO de Air Europa, que se ha ido a San Petersburgo y ha estado reunida con Hidalgo y con Aldama, que ha asociado a su cátedra a empresarios que luego han sido beneficiarios de contratos que firma su marido, «no es una opinión ni tampoco todavía es un delito. Es un hecho».

«La afirmación se repite con contundencia: la mujer del presidente del gobierno citó al rector de la Universidad Complutense en La Moncloa para crearse una cátedra, asoció a esa cátedra a empresarios beneficiarios de contratos públicos y estuvo reunida en Rusia con Víctor de Aldama y con el CEO de Aire Europa. Además, entre medias del rescate, se reunió con el propietario de Aire Europa en la sede de la compañía. Luego eso será o no un delito, pero los hechos son sagrados«.

El filtro de preguntas en Moncloa

Surge entonces la cuestión de por qué estos planteamientos no se formulan directamente al presidente. La respuesta es clara: Pedro Sánchez elige quién le pregunta y quién no le pregunta. Hay un largo historial al respecto. Periodistas de determinados medios no pueden formular estas preguntas, aunque lo harían de manera educada, llamándole de usted y tratándole como lo que es, el presidente del gobierno.