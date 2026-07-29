Nacho Abad avanza cuál será el próximo indulto de Sánchez: “España cada vez más se parece a la Edad Media”

Cada vez más, se parece a un señor feudal.

En el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro emitido este miércoles 29 de julio de 2026, el periodista Nacho Abad criticó con dureza el indulto parcial concedido a Laura Borràs por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y alertó de lo que considera una deriva autoritaria.

Abad comenzó recordando la formación de Begoña Gómez y lanzó una ironía: “En primero de coherencia, curso de posgrado de Ciencias Políticas organizado por la no titulada Begoña Gómez, Pedro Sánchez en el examen final dijo esto y aprobó”.

A continuación, detalló los indultos del día anterior:

“Pues ayer, Pedro, ‘el Magnánimo’, ‘Pedro I, el Magnánimo’ indultó a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento y a un alcalde socialista. ¡Qué casualidad! Ambos dos delincuentes, dos criminales condenados por la Justicia, los jueces analizaron las pruebas, los jueces las valoraron, los jueces les condenaron. Los condenados presentaron los recursos a los que tenían derecho, pero los jueces siguieron considerándoles culpables. Debían entrar en la cárcel, debían pagar por sus delitos”.

El comunicador comparó la situación actual con la Edad Media. “Pero España cada vez más se parece a la Edad Media, donde el señor feudal, lo repito, el rey ‘Pedro I, el Magnánimo’, decide qué es justo y qué no, qué culpable merece ir a la cárcel y cuál se puede ir de vacaciones”, afirmó.

Abad fue más allá y adelantó cuáles podrían ser los próximos indultos si Sánchez continúa en La Moncloa tras las próximas elecciones generales:

“No duden ustedes de que si después de las próximas generales, este hombre sigue en el poder, indultará a su hermano, indultará a su mujer si es condenada porque el hermano sabe cinco idiomas y no se merece la inhabilitación y porque su mujer es una gran empresaria y ya saben ustedes cuál era la empresa familiar”.

El periodista expresó su preocupación por el principio de legalidad y la separación de poderes. “Cada vez que este Gobierno indulta a alguien, tengo la sensación de una decisión caprichosa, de una decisión dictatorial, como cuando Maduro llegaba y miraba una casa y decía: ‘¡exprópiese!’ Porque le apetecía”, señaló.

Abad concluyó su intervención alertando a la sociedad:

“Cuando un político se siente por encima de la Justicia, cuando se salta el principio de legalidad, cuando se siente impune, como sociedad yo creo que debemos alarmarnos. Algo no está funcionando bien. Este indulto, bueno, estos indultos de Pedro son impropios de una democracia con separación de poderes. Lo conceda quien lo conceda, lo conceda la derecha, la extrema derecha, el centro, la izquierda o la extrema izquierda. En este caso ha sido ‘Pedro, I, el Totalitario’”.

Las declaraciones de Nacho Abad se producen en un momento de fuerte polémica por el uso de los indultos por parte del Ejecutivo de Sánchez, que ha empleado esta prerrogativa en varias ocasiones para beneficiar a aliados políticos.