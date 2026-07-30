Nacho Abad vaticina el peor escenario tras la avalancha en Ceuta: “Va a llegar un momento en que no podamos vivir”

La situación es insostenible.

Este 30 de julio de 2026, en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, el periodista Nacho Abad lanzó una dura advertencia sobre la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta tras la última avalancha.

Durante su intervención, Abad criticó con dureza la gestión de la inmigración irregular y alertó de un posible colapso en la convivencia. “Va a llegar un momento en que no podamos vivir en una convivencia pacífica y va ya a haber lío, lío gordo de seguridad”, sentenció.

El comunicador comenzó denunciando la burocracia que, según él, ahoga a los ciudadanos españoles mientras se tolera la entrada irregular de inmigrantes. “Para coger piñas secas en el monte, tienes que echar una instancia, burocracia que puede tardar meses… Multa. Como si coges ramas secas sin permiso, multa; o si desbrozas sin permiso, sanción. Pero, si entras de forma ilegal en España, sin tu pasaporte, sin permiso, si te saltas la frontera de nuestro país, no pasa nada. Anda, venid todos, que no pasa nada”, ironizó.

Abad defendió la devolución inmediata de los inmigrantes que llegan a Ceuta, ya sea a sus países de origen o, al menos, a Marruecos. “No solo no los devolvemos a sus países de origen, que sería lo suyo, o simplemente los llevamos de regreso a Marruecos, que es por donde entran y que lidien los marroquíes con sus nacionales”, afirmó.

«No cabe nadie más»

Además, señaló que los recién llegados se incorporan al sistema de ayudas sociales. “Lógicamente, es lo que haría yo si migrase en su situación, pues se aprovechan del sistema de ayudas de este país que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos”, añadió.

El periodista se mostró a favor de la “ayuda humanitaria” y “sostener al débil”, pero exigió “un equilibrio entre la humanidad, entre la caridad, entre la empatía y la capacidad de absorber más inmigración irregular”.

Abad destacó la gravedad de la situación en Ceuta: “Allí lo llaman invasión, me escriben y dicen, nos están invadiendo y nadie hace nada. Los servicios públicos de Ceuta acaban de escuchar al presidente de la ciudad autónoma están al borde del colapso, no cabe, nadie más. Y la única solución es cogerlos de allí y traerlos a la península”.

El tertuliano recordó las limitaciones económicas de España en comparación con los países del norte de Europa: “No somos de un país especialmente rico… No funcionan los trenes, las carreteras están llenas de agujeros, los montes se queman y siempre, siempre, siempre a ustedes les sonará esto, faltan muchos medios porque no hay pasta”.

Finalmente, se refirió a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y pidió una rectificación: “Nunca pensé que iba a decir esto, pero encomendémonos a Conde Pumpido para que el Constitucional le dé la vuelta a esta absurdez del Tribunal Supremo”.