Álvaro Nieto señala a Mohamed VI y su cabreo con Sánchez en el asalto de Ceuta: “Se ha enfadado, es un aviso”

Álvaro Nieto, director del diario ‘The Objective’, no duda en señalar directamente al rey Mohamed VI y a un posible enfado con Pedro Sánchez como origen del asalto masivo a la frontera de Ceuta.

“Se ha enfado, es un aviso”, resume el periodista al valorar lo ocurrido en ‘Espejo Público’ (Antena 3) este 31 de julio de 2026.

En el mundo hay cientos de fronteras y en ninguno de esos puntos se contempla una escena comparable a la que se ha vivido en la ciudad española, subraya Nieto.

El traspaso masivo de personas desde Marruecos no puede atribuirse a la casualidad. Hay una responsabilidad evidente de España: sellar la frontera y garantizar la seguridad de todos sus territorios.

El Gobierno, a su juicio, no está adoptando las medidas necesarias para impedir que se repitan situaciones de este tipo. La magnitud del fenómeno resulta especialmente alarmante. Según los últimos datos de Reuters, ya han cruzado unas 43.000 personas hacia una ciudad que no llega a 90.000 habitantes. Esa cifra constituye una barbaridad.

Nieto reclama que se garantice la vida cotidiana de los ceutíes: que la gente pueda ir a trabajar y que la ciudad no quede absolutamente invadida por quienes han llegado desde el otro lado de la frontera.

El periodista sostiene que la operación ha sido premeditada. Desde la perspectiva marroquí se trata claramente de un aviso.

“Esto no son inmigrantes, esto son unos señores que vivían en el norte de Marruecos y alguien les ha dicho que tenían que pasar… alguien les ha dejado o les ha incitado a hacerlo”.

«En Marruecos no hay guerra ni hambruna; la situación es muy diferente a la de España y sus habitantes no viven en el tercer mundo. Por tanto, el movimiento de personas responde a una decisión política», subraya Nieto.

El periodista vincula ese enfado del monarca alauí con gestos recientes de Pedro Sánchez. En primer lugar, la visita del presidente español a Argelia, que habría molestado a Rabat. En segundo lugar, la medida que el Gobierno pretende impulsar para nacionalizar a los saharauis anteriores a 1977. Ambos factores, según el director de The Objective, habrían contribuido a generar la tensión que ha desembocado en el asalto a Ceuta.

La conclusión de Nieto es nítida: se trata de un aviso a navegantes, un mensaje que Marruecos está enviando a España.