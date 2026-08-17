Paco Castañares liquida a la ‘MeMa’ ministra de Sanidad: “Está viviendo una realidad paralela”

La polémica desatada por la reciente visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Ceuta sigue generando ondas expansivas en los medios.

Durante su estancia en la ciudad autónoma, la titular del departamento negó de forma rotunda que exista un colapso en la sanidad local e incluso llegó a tildar de «injusto y xenófobo» cualquier intento de relacionar los flujos migratorios con el aumento de determinadas patologías.

Esas afirmaciones no solo provocaron un rechazo frontal entre vecinos y profesionales sanitarios, sino que también se convirtieron en el centro del debate del programa ‘En boca de todos’, de Cuatro, este lunes 17 de agosto de 2026, donde el histórico exdirigente socialista Paco Castañares no dejó títere con cabeza.

Ante las cámaras, el colaborador no dudó en respaldar el malestar de los ceutíes. Cuando el presentador David Alemán le preguntó si entendía los abucheos recibidos por la ministra, Castañares respondió sin ambages: «Pues, claro que entiendo esos abucheos y, sobre todo, entiendo a los profesionales de la sanidad pública ceutí, su indignación».

A continuación, cuestionó abiertamente la actitud de la política: «¿Con quién ha ido a hablar la ministra? Su competencia es la sanidad de Ceuta… y no conoce los problemas de los profesionales de la salud pública, los médicos, personal de enfermería, de los ayudantes técnicos sanitarios, del resto de personal de los hospitales públicos».

«Está viviendo una realidad paralela»

Para él, afirmar que el sistema no está colapsado cuando quienes lo mantienen en pie lo hacen a base de esfuerzo personal constituye «como poco una osadía tremenda». El tertuliano fue aún más lejos al analizar la posible desconexión de la ministra con la realidad del terreno. Señaló que, si las cifras que le facilitan no coinciden con lo que viven a diario los sanitarios y si al llegar al hospital le presentan una imagen aseada y ordenada, entonces «está viviendo una realidad paralela y una fantasía que ella quiere vivir».

Recordó, además, un dato clave: «¿Cuántos hospitales tiene bajo su responsabilidad la ministra de Sanidad del Gobierno de España? El de Ceuta y el de Melilla, no tiene más».

En esas ciudades autónomas no existe un gobierno regional al que se pueda echar la culpa del deterioro de los servicios. Por eso se preguntó por qué García no se reúne con el conjunto de los profesionales para escuchar de primera mano sus quejas y comprobar el colapso que padecen.

Castañares también denunció lo que considera una estrategia deliberada del Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Hay un empeño total y absoluto de construir un relato alternativo en el que ellos son los buenos y todos los demás somos los malos».

Para rematar su intervención, dejó una pregunta cargada de ironía que muchos espectadores interpretaron como un golpe definitivo a la ministra: «Hay que decirle que si esa situación que se está produciendo en Ceuta, en el hospital de Ceuta, se produjera en Madrid, en los hospitales de la ciudad de Madrid, ¿qué estaría diciendo? ¿Cuántas manifestaciones habría convocado ya aún estando en el Gobierno para intentar ir a por Ayuso…? Oiga, ya está bien, ¿no?».

Con estas palabras, el exdirigente socialista no solo respaldó el sentir de los trabajadores sanitarios ceutíes, sino que puso en evidencia lo que considera una desconexión preocupante entre la versión oficial y la realidad de quienes trabajan a pie de hospital.