Vecinas de Ceuta liquidan a la reportera de Pablo Iglesias: «Esto es una invasión y estamos abandonados»

Los vecinos de Ceuta están hartos desde hace más de dos semanas, momento en el que se produjo la llegada masiva de inmigrantes. Denuncian el miedo, falta de recursos y un abandono total por parte del Gobierno.

Sin embargo, hay voces discordantes, que aseguran que allí todo transcurre con aparente normalidad y no existe tal inseguridad. Es el caso de Alejandra Martínez Velasco, la reportera de Pablo Iglesias (Canal Red), un relato con choca de frente con la realidad de los ceutíes.

Este 18 de agosto de 2026, el plató de ‘En boca de todos'(Cuatro) ha vivido un momento de máxima tensión entre Pilar, Sonia y María del Mar, vecinas de la zona, y Alejandra, la activista que ha estado seis días en Ceuta en la playa del Trampolín.

«Os empeñáis todos en ponerle un nombre a lo que está pasando. Me da igual que le digáis invasión, esto es una invasión«, arranca una de las vecinas. «Cuando vienen de fuera de tu casa y ocupan tus calles, tus casas, tus parques, todas las playas, señores, esto es una invasión y de la manera que lo han hecho».

Denuncia de manipulación sanitaria

Una de las acusaciones más graves apunta directamente a la gestión del IGESA en Ceuta. Según las vecinas, los dos responsables políticos del organismo —señor Lopera y señor Manan— habrían abierto un ala completa del hospital que permanecía cerrada desde su inauguración.

«Un ala que tiene las camas limpitas, donde funciona el aire acondicionado, pero para que la ministra viera camas vacías y a los 20 inmigrantes que decís que están ingresados, pues entonces, claro, ellos quisieron tapar la realidad de lo que representaba», denuncian.

El choque con la activista

Alejandra intenta justificar su visión: «He pasado horas y horas en el trampolín, a pleno sol, a la intemperie, repartiendo ayuda, cargando móviles, asegurándome de que las personas que están allí están recibiendo atención sanitaria».

Pero las vecinas no aceptan su relato. «Tú me estás diciendo que has estado seis días aquí, has ido a la playa. ¿Por qué no veo una imagen tuya tumbada en el trampolín tomando el sol? Si tan buenos son, ¿cómo has tomado el sol?», espeta una de ellas con sarcasmo.

La realidad cotidiana en Ceuta

Una de las vecinas describe lo que supone salir a la calle: «Yo el sábado salí con mis amigos a cenar en un sitio donde si giras para un lado, ves militares apostados en las esquinas para controlar a los inmigrantes. Y después resulta que a la una, cuando terminas de cenar, tienes que ir a tu casa. No te puedes ir a una terraza a tomarte una copa porque ya es imposible».

«Tú vete a cualquier puerta de supermercado. Intenta salir con algo. Ya tienes 500 al lado pidiéndote. Yo trabajo aquí cerca con los enchufes para que les enchufemos», añade otra.

El argumento de la normalidad

Alejandra intenta contraponer que los bares estaban llenos y que la vida seguía. Las vecinas explotan: «Tú sabes que lo normal es que un día de agosto en una ciudad costera las playas estén llenas, las terrazas, las calles estén llenas hasta las 2 o las 3 de la mañana, como en cualquier ciudad de España. ¿De verdad que tú me vas a contar a mí que eso es normalidad?».

«No me hables de normalidad cuando escuchamos sirenas todos los días, cuando hay campamentos por toda la ciudad, en cualquier callejón. ¿Cómo va la ciudad a actuar sobre 4.000 y 5.000 menores? No hay ley que pueda soportar eso».

La preocupación por el inicio escolar

Una de las cuestiones que más inquieta a las residentes es el futuro inmediato: «Los colegios empiezan en 20 días. ¿Qué pasa con nuestros niños cuando tengan que volver al colegio? ¿Cómo vamos a asumir a toda esa gente?».

Acusaciones de hipocresía política

«Por favor, dejad ya de hacer demagogia barata. Que es lo que estáis haciendo. En este país hay un falso buenismo hipócrita en el que no sois capaces de ver la realidad de lo que está sucediendo», arremete otra vecina.

«Esto no es cuestión de ideología, señores. Esto es cuestión de que el pueblo de Ceuta estamos sufriendo abandonados totalmente. Y cada día que pasa tenemos peor sensación. ¿Qué es lo que queréis? ¿Que nos abandonéis, que enfermedades nos coman? Eso es lo que queréis. Es lo que estáis buscando».

El debate sobre la responsabilidad del país vecino

El final de la confrontación escala cuando se menciona a Marruecos. Las vecinas señalan: «¡Que es un dictador y debería de estar juzgado por crímenes a la humanidad! ¡Eso han muerto por culpa del país vecino, señora! ¡Por un rey que está gordo de dinero!».

«¡Y ese es el país al que les queréis devolver! ¡A un país donde hay un dictador que asesina a su población! ¡Venga, mandadle dinero! ¡Eso es lo que hace Europa y España! ¡Mandadle dinero a un tío que está cebado de dinero!», concluyen entre gritos.