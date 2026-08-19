Un experto en ciberseguridad alerta de la hoja de ruta de Marruecos con Ceuta y Melilla: “Conseguir la cosoberanía en 2030”

El analista de inteligencia y ciberseguridad Fernando Cocho ha lanzado una contundente advertencia sobre la estrategia que, según él, está desplegando Marruecos respecto a Ceuta y Melilla.

Este 18 de agosto de 2026 en su análisis en ‘Espejo Público’ (Antena 3), el experto sostiene que el país vecino sigue una hoja de ruta “absolutamente coherente” orientada a alcanzar la cosoberanía de ambas ciudades autónomas españolas en torno a 2030 o 2035. Cocho explica que no se trata de un pacto que el Gobierno español esté negociando, sino de documentos e informes elaborados por el propio Marruecos en los que se detalla lo que el reino norteafricano desea conseguir para esa fecha.

“Ellos no tienen prisa”, asegura el analista, quien describe una estrategia a largo plazo basada en la presión constante más que en una acción inmediata. Según el experto, el objetivo es generar una “explosión social” en las dos ciudades. Marruecos buscaría saturar las fronteras, el sistema sanitario y los servicios públicos hasta provocar que gran parte de la población civil abandone el territorio.

«Marruecos está comprando Estados Unidos»

Una vez que solo quedaran funcionarios, se facilitaría el cambio de estatuto ante organismos internacionales. Cocho compara este método con técnicas de “reventar el sistema social” propias de intentos de conquista no convencionales y lo vincula con la presión migratoria reciente, cuya magnitud —afirma— no sería posible sin cierta connivencia de las autoridades marroquíes.

El analista recuerda que Marruecos reclama de forma recurrente Ceuta y Melilla como plazas “ocupadas”, en una narrativa que intenta equipararlas a casos de descolonización. Frente a esta amenaza, Cocho insiste en que la defensa de la soberanía española requiere “diplomacia externa muy fuerte” y una presencia militar y policial disuasoria, al tiempo que critica la debilidad de la posición española en el tablero geopolítico.

El experto también señaló que Marruecos cuenta con un sólido respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, y mantiene convenios favorables con la Unión Europea que, según él, han sido respaldados por España. “Marruecos está comprado a Estados Unidos y nosotros no le importamos nada”, sentenció.