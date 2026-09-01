Ana Rosa machaca a Sánchez por bajarse los pantalones con Mohamed VI y atacar a Felipe VI

Sin medias tintas.

Este martes 1 de septiembre de 2026, Ana Rosa Quintana ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por elegir a Mohamed VI antes que a Felipe VI en la crisis de Ceuta.

En un durísimo editorial cargado de reproches al jefe del Ejecutivo, la presentadora ha denunciado una “insólita deslealtad” del líder de los socialistas hacia la Corona y ha asegurado que Sánchez ha roto la tradición del PSOE de alinearse con la monarquía.

Según Ana Rosa, el presidente “señala al monarca como esos niños del colegio que se chivan de un compañero: ‘ha sido Felipe’”. El Gobierno, ha recordado, es el responsable de agendar los viajes del jefe del Estado, pero Sánchez ha insinuado que el Rey no va a Ceuta porque no quiere. Además, ha mentido —y “digo mintió, no se equivocó”, ha subrayado— al afirmar en dos ocasiones que Felipe VI lleva reinando 20 años, justo después de que su ministro Óscar Puente también atacara al monarca.

“Todo indica que este ataque forma parte de un nuevo argumentario. Ahora le toca al Rey”, ha afirmado. La presentadora ha ironizado sobre el hecho de que, pese a esos ataques, Sánchez se fue por la tarde a despachar con Felipe VI: “Digo yo que si le felicitaría por los 20 años de reinado o le echaría la culpa de la invasión de Ceuta”. Y ha aclarado la realidad: el Rey lleva 12 años en el trono, de los cuales ocho ha coincidido con Sánchez como presidente con poder absoluto sobre su agenda.

«Nuestro Gobierno no sabe contar»

“No ha tenido tiempo en ocho años de prepararle un viaje a Ceuta”, ha criticado. Ana Rosa ha señalado también que, en lugar de dar explicaciones en el Parlamento, el presidente se fuera a la radio a mostrar “su absoluta falta de empatía con los ceutíes”. “¿Qué le pasa al presidente? Ni siquiera sabe el número de menores migrantes que siguen en la ciudad. Somos la cuarta economía europea y nuestro Gobierno no sabe contar”, ha dicho. Si 12 años son 20, ha ironizado, quién dice que los 1.200 menores de los que habló ayer Sánchez no puedan ser 1.478, como dijo la ministra Rego, o 2.900, como aseguró el Gobierno la semana pasada.

Respecto a la crisis migratoria de Ceuta, la presentadora ha destacado la teoría del presidente: “Lo bueno es que al fin nos explicó quién organizó la invasión. Han sido, atención, los rusos, los israelíes, las mafias, la internacional ultraderechista y los bulos. Todos, menos él y Marruecos”. Marruecos, ha recordado, “ha cooperado en todo momento” según el relato de Sánchez.

Ana Rosa ha cerrado su crítica recordando las vacaciones del presidente: “Ha tenido más vacaciones que ningún español. Dice que tiene derecho a vacacionar. Pues no, señor presidente, usted no tiene derecho cuando su país ha sufrido una violación de la integridad nacional, como usted mismo dijo. Cuando su país ha sido invadido, un líder tiene que dar la cara por muy dura que la tenga”.

Y ha rematado: el Estado “no ha estado” y Sánchez, que habla de elegir entre democracia o involución, “por algo ha elegido a un rey absolutista frente al rey de una monarquía parlamentaria”.