Rafa Latorre sorprende a Susanna Griso con un demoledor pronóstico para el PSOE: “Puede quebrar al partido”

En su estreno en la sección ‘Al otro lado’ de Espejo Público, Rafa Latorre, el nuevo capitán de las mañanas de Onda Cero al frente de Más de uno, ha dejado a Susanna Griso y a los espectadores con una frase cargada de pólvora política.

Este martes 1 de septiembre de 2026, tras conectarse desde Ceuta, donde acaba de debutar al mando del programa, el periodista ha lanzado un pronóstico demoledor sobre las consecuencias de la crisis migratoria y de seguridad que vive la ciudad autónoma: “Esto puede quebrar al Partido Socialista”.

Latorre ha explicado que su afirmación se basa en la entrevista que mantuvo con Melchor León, diputado socialista en Ceuta.

“Melchor León ha sido mucho más explícito que yo: él habla de un divorcio entre los socialistas ceutíes y el grupo parlamentario. Esto puede quebrar al Partido Socialista. No tiene ningún sentido como puro interés egoísta; opera en su contra”, ha asegurado.

El periodista percibe una grieta profunda entre la base local del PSOE, que vive en primera persona la tensión en las calles, y la dirección nacional, a la que acusan de no calibrar bien la gravedad de la situación. El contexto en el que se produce esta declaración es especialmente delicado. Ceuta atraviesa una crisis de inseguridad marcada por la presencia de militares en supermercados y centros escolares, un despliegue que Latorre considera “signo de debilidad” más que de tranquilidad.

El periodista ha denunciado también la “realidad subterránea” de las denuncias por agresiones sexuales y el miedo de muchas víctimas a declarar por temor a la expulsión. “Hay una sensación de impotencia, de no saber trasladar la verdadera gravedad de lo que está ocurriendo”, ha confesado.

Latorre ha defendido que la radio debe acompañar a quienes más lo necesitan, y ahora son los ceutíes. Tras pasear por las calles de la ciudad, ha hablado de una “biosfera muy delicada” de convivencia que es “patrimonio de todos” y que espera que se recupere. Su debut desde el terreno y este diagnóstico político tan frontal han marcado el tono de su primera conexión con Griso, situando la posible fractura interna del PSOE como una de las grandes consecuencias de la crisis de Ceuta.