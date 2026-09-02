Una periodista pone en un aprieto a Marlaska y Sánchez: “Se produjo una violación”

Una crisis migratoria, un informe policial explosivo, un ministro sometido a cuestionamientos y una pregunta que incomoda.

La periodista María Peral, autora del artículo en El Español que expone cómo la Policía consideró que el “flujo migratorio era meramente aparente”, lo hizo público en el programa Espejo Público de Antena 3, este miércoles 2 de septiembre de 2026, durante una entrevista que el propio programa recogió, donde analizó el contenido del informe.

En ese marco, una periodista expresó en voz alta lo que muchos opositores y una parte considerable de la opinión pública repiten desde julio: si el propio presidente reconoció que “se produjo una violación de la frontera de España, que también es la de Europa”, ¿por qué el Gobierno ha optado posteriormente por una retórica más suave, hablando de “tentativa” y de “incidente puntual” en relación a Marruecos? Esa cuestión, planteada ante Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez, transformó un tecnicismo legal en un bumerán político.

De “flujo migratorio” a una operación orquestada

El informe de la Unidad de Inteligencia de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, mencionado por Peral, presenta un cuadro que dista mucho de la narrativa oficial inicial. De acuerdo a ese documento:

Miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos condujeron a grupos de personas hacia áreas específicas en la zona de Castillejos .

. La meta era permitirles cruzar la frontera española y alcanzar la playa del Tarajal , en Ceuta .

, en . Las instrucciones parecían ser comunicadas por individuos no uniformados, mientras que los uniformados seguían órdenes, una coreografía que no se alinea con la noción de una avalancha espontánea.

La propia Policía señala que el flujo migratorio era simplemente una cobertura formal, “meramente aparente”, de una operación diseñada con objetivos distintos a los migratorios.

Lo más delicado para el Gobierno es el aspecto temporal: el informe incluye notas informativas del 29 de julio, apenas 24 horas antes del asalto masivo, advirtiendo de un “riesgo extremo” de que se produjera una llegada masiva de migrantes a nado a Ceuta y Melilla. En otras palabras, el riesgo de una crisis ya estaba sobre la mesa antes de que miles de jóvenes atravesaran la frontera.

Aquí surge el desajuste político: mientras que los servicios de Extranjería identificaban una operación con apariencia migratoria pero con una lógica de presión estratégica, el Gobierno optaba en público por describir la situación como una ola impulsada por redes sociales y la inacción marroquí, sin llegar a señalar a Rabat como responsable de cualquier maniobra deliberada. La frontera entre la cautela diplomática y la conformidad con Marruecos, como advierte Peral, se vuelve entonces muy delgada.

La periodista no solo cuestiona la narrativa de la “tentativa” de Marruecos; remarca que las primeras declaraciones de Pedro Sánchez fueron claras: se produjo una “violación de la frontera española”. En términos de Derecho internacional y política de seguridad, tal expresión implica más que un simple desliz verbal:

Una violación de frontera implica responsabilidad por parte del Estado vecino, aunque sea por negligencia o complicidad.

implica responsabilidad por parte del Estado vecino, aunque sea por negligencia o complicidad. Atenuarlo a “incidente migratorio” disminuye la presión diplomática y permite salvaguardar la relación estratégica con Rabat en cuanto a control de flujos y lucha antiterrorista.

La pregunta que incomoda a Marlaska y a Sánchez se basa precisamente en esta contradicción: si se reconoció, ¿por qué la reacción ha sido minimizar, apelar a la cooperación y evadir cualquier muestra de dureza hacia Marruecos, incluso tras los informes policiales que indican una operación ya planificada? La oposición lo ve como un cambio de rumbo dictado por la dependencia energética, comercial y migratoria de España hacia su vecino del sur.