Nacho Abad liquida a Sánchez con un editorial demoledor: “Este es su 11-M”

El periodista Nacho Abad ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, emitido este 3 de septiembre de 2026. En un editorial cargado de indignación, Abad ha acusado al jefe del Ejecutivo de mentir deliberadamente sobre la invasión migratoria del 30 de agosto y ha equiparado la situación con el 11-M, el atentado que en su día costó el Gobierno al Partido Popular.

“El presidente no es tonto, ni mucho menos. Para llegar a la Moncloa ha tenido que pisar a muchos, dejar amigos en el camino, incluso empujarlos a la cuneta o hacerles zancadillas y, sobre todo, ha tenido que mentir a borbotones”, comenzó Abad. El presentador reprochó a Sánchez su intervención de esta mañana en el Congreso, donde el presidente habló de una “crisis poliédrica de difícil análisis” y de huir de “las ideas simples de los titulares rápidos”.

“¡Qué buen ilusionista se ha perdido el mundo de la magia aquí en nuestro país! Porque lo que está haciendo es desviar la atención y distraernos y engatusarnos con su verborrea, aunque no lo crean hay así de gente deseando creerle”, ironizó. Abad formuló entonces la pregunta clave: “¿Supo usted o no supo que se iba a producir una invasión el día 30? ¿Le avisaron en los días previos a usted? Sí o no. La respuesta es sí, usted lo supo. La Policía en un informe advirtió de riesgo máximo… Se puede escudar en palabras gruesas, en argumentos falaces, pero el informe existe. No hay más que hablar. Existe un informe que dice riesgo máximo. Su Gobierno lo sabía, sabía del riesgo de la invasión y la respuesta fue dejarles entrar. Venga, es que es de traca el tema”.

«La verdad le ha arrollado»

El periodista no se detuvo ahí. Señaló que la autoría de la presión migratoria es “obvia” y que hasta formaciones de la extrema izquierda, como Sumar, reconocen que Marruecos está detrás “por acción y por omisión”. “Es que lo saben hasta los de Sumar. Lo sabe un niño”, afirmó. Dirigiéndose directamente a Sánchez, Abad sentenció: “Mire, señor presidente, yo se lo digo con todo el cariño. La verdad le ha arrollado y lo ha aplastado a usted. Señor presidente, este es su 11-M”.

El presentador contrastó la situación actual con otras polémicas del Gobierno: “Usted puede decir que hay ‘lawfare’, jueces fachas en los casos de corrupción. Lo puede decir y habrá gente que se lo crea. […] Puede usted negar saber que estaban trincando dinero a manos llenas a su alrededor y habrá gente que le crea. Pero, ahora mismo, señor Sánchez, sus seguidores, los ‘sanchistas’, los socialistas, saben que usted nos está mintiendo a la cara, hasta ellos lo saben y encima usted persiste en esa mentira”.

Abad cerró el editorial recordando el precedente histórico: “El PP perdió el Gobierno por mentirnos a todos en el 11-M. Vamos a ver si el paralelismo con esta pedazo de mentira que nos está intentando colar usted se mantiene”.