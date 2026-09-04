Rahola y Risto despellejan vivo al palmero socialista que lame las botas a Sánchez

En un momento de máxima tensión por el asalto masivo a Ceuta y las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso, el programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) vivió una de sus embestidas más brutales este 3 de septiembre de 2026.

Pilar Rahola y Risto Mejide no se cortaron un pelo con el diputado socialista José Muñoz, que intentó defender a capa y espada la versión del presidente.

Rahola, en estado puro, cargó sin anestesia:

«Con esa voluntad de salvarse, o los que queréis salvarlo, lo va a hundir todo. Se va a cargar todas las instituciones, no es creíble los servicios de inteligencia, no es creíble la policía, no es creíble nada, solo es él creíble. Él que no se sustenta en nada ha dicho hoy en el Parlamento que no había pruebas suficientes para considerar que Marruecos… Pero en cambio no tenía ninguna prueba para cargárselo a los rusos o israelíes, pero se lo cargó por la cara. Encima, un telón de fondo para poder tapar. En realidad, lo que me estáis diciendo es que Marruecos, que es una dictadura controlada al dedillo con uno de los servicios de inteligencia más importantes de toda Europa, no sabía nada de que sus propios policías guiaban a la gente, iban con camiones, movilizaron a 80.000 personas y Marruecos no se enteró, no supo nada, no avisó a su socio querido Pedro Sánchez. ¡No nos tomen el pelo más de la cuenta!».

Y siguió, clavando el cuchillo:

«Entiendo la desesperación que puede tener hoy por hoy Pedro Sánchez porque más allá de los que queréis defenderlo, está solo porque está haciendo el papelón de la historia. ¿Qué me tengo que creer más la palabra de Pedro Sánchez que nos ha mentido tantas veces y además no se sustenta en nada y no creerme a Margarita Robles que me parece mucho más confiable? ¿Por qué tengo que creerme a Sánchez y no a la policía de fronteras que está trabajando directamente con el problema? ¿Por qué tengo que creerme a Sánchez y no a los servicios de inteligencia que avisaron reiteradamente?».

Cuando los socialistas han intentado desviar el tiro hacia la jueza -acusándola de vinculación con el PP por haber sido concejal en Madrid-.

Risto recordó:«¡A la jueza que ahora están diciendo que está vinculada al PP!»

Muñoz: «Es la historia, Risto.»

Risto: «Cuando no os gusta el juez…»

Muñoz: «Si la jueza fue concejal en el ayuntamiento de Madrid es un hecho.»

Risto: «Cuántos jueces hay que os haya dado la razón y no habéis dicho absolutamente nada en su pasado. Vais a desautorizar a la policía, a los jueces, al Centro Nacional de Inteligencia, al Estado entero antes que al Gobierno».

Muñoz, en plena labor de fontanería, respondió con el mantra habitual: «Al Estado de bienestar lo vamos a proteger a diferencia de otros». Risto, con esa mezcla de ironía y desprecio que lo caracteriza, le soltó el remate: «A mí me parece encomiable que un día como hoy estés defendiendo a tu presidente, y eso te honra».

El mensaje quedó claro: mientras Sánchez se aferra a una versión que choca de frente con la policía de fronteras, los servicios de inteligencia y hasta con Margarita Robles, su escudero en el plató prefirió cuestionar a jueces, policías y al CNI antes que admitir la evidencia. Rahola y Risto, sin filtro, lo dejaron expuesto.