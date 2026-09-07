Ana Rosa, tajante ante la negra ‘vuelta al cole’ en Ceuta: «Gas pimienta en el estuche»

Una vuelta al cole marcada por la crisis de Ceuta.

Este lunes 7 de septiembre de 2026, Ana Rosa Quintana ha abordado con dureza el regreso a las aulas en Ceuta en medio de la crisis migratoria en un durísimo editorial en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco).

“Comienza el colegio en Ceuta con el gas pimienta en el estuche, junto a los rotuladores”, ha señalado. 18.000 niños, niñas y adolescentes regresan esta semana a las aulas entre policías, sorteando a los migrantes que duermen en la calle, ha afirmado la presentadora.

Lo cierto es que Ceuta inicia el curso escolar en unas condiciones extraordinarias. El entorno está marcado por la presencia policial y la situación de los migrantes que pernoctan en las calles de la ciudad autónoma. El Gobierno ha decidido trasladar a los inmigrantes al puerto de Ceuta, asumiendo el control de las instalaciones en contra de la directiva portuaria.

«La medida contempla la instalación de carpas donde los migrantes podrán deambular libremente junto a los buques desde los que intentan alcanzar la península y en las inmediaciones de miles de litros de combustible, una situación que se prolonga sin visos de solución. Tras más de 40 días de crisis, no presenta indicios de ser temporal. La gestión gubernamental ha optado por responsabilizar al presidente de Ceuta y censurar las críticas vecinales».

Ana Rosa ha criticado también el lenguaje empleado: “el diccionario de los eufemismos”. La gestión de la crisis ha generado lo que se denomina “la diplomacia del relato”, un lenguaje cargado de eufemismos donde no se dice Marruecos sino “nuestro vecino”, no se habla de presión sino de “situación compleja”, no se menciona invasión sino “entrada irregular”, y la responsabilidad se diluye en “circunstancias”.

Cuando las preguntas se vuelven insistentes, ha recordado la periodista, el Gobierno recurre al comodín de «hay que dejar trabajar a los técnicos, esos seres mitológicos a los que se encomienda todo sin ponerles rostro».

Septiembre arranca además con citas judiciales relevantes, ha incidido.