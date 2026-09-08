Ana Rosa alerta de lo peor que puede llegar si Sánchez sigue en Moncloa: “Solo nos queda una invasión marciana”

La presentadora Ana Rosa Quintana abrió este lunes 8 de septiembre su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) con una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez a propósito de la crisis migratoria de Ceuta y las investigaciones judiciales abiertas.

“España ha sufrido una violación a su integridad territorial”, afirmó, y añadió que Sánchez “ha quedado atrapado en sus comillas”. Esa frase, recordó, es una de las bases utilizadas por la jueza María Tardón para investigar si hubo delito penal. Según explicó, el relato de la magistrada es distinto al del Ejecutivo: Tardón apunta a una “guerra híbrida de Marruecos” e investiga delitos contra la paz, la independencia del Estado, homicidios imprudentes y organización criminal, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “continúa defendiendo a Mohamed VI”.

Ana Rosa citó informaciones de ABC según las cuales mandos policiales se negaron a firmar un informe que exculpaba a Marruecos. Hoy, señaló, Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles, presentarán sus respectivos informes de inteligencia “y se van a tirar los papeles a la cabeza”. Si la jueza constata que el Gobierno desoyó los avisos de los servicios de inteligencia, podría sumarse “otro presunto delito, el de traición”.

La periodista cargó también contra la posición internacional del presidente: “Nuestro presidente tiene la frontera moral muy endeble, pero ahora con la victoria de la ultraderecha en Alemania se proclama el héroe de la Europa libre y dice: ‘Europa nos está mirando’”. Ironizó con que “hasta hace dos días para Sánchez, Sajonia era un tipo de filete y ahora resulta que es el salvador”.

A su juicio, Sánchez “ya está en campaña” y ha iniciado “una tournée por medios amigos”, lo que podría indicar que el adelanto electoral “estaría más cerca”. En ese contexto, se refirió a una información de El Confidencial que apunta a que el equipo de Marlaska elaboró un “dossier secreto” de decenas de periodistas clasificados según su proximidad ideológica al Gobierno (“más próximos, menos próximos, menos críticos, más cercanos y más dúctiles con la ultraderecha”). “Aunque Sánchez defiende la democracia en Alemania, su Gobierno actúa como aquel agente de la Stasi alemana en La vida de los otros, espiando a través de las paredes a la prensa libre”, comparó.

Ana Rosa concluyó que el presidente “espera un cisne negro para convocar elecciones”, un gran acontecimiento, pero que en realidad “se ha convertido en un pato cojo”: un gobernante en la recta final de su mandato que ha perdido autoridad y la calle. Y lanzó la advertencia más contundente: “Con cuatro años más de Sánchez imaginen qué más puede pasar, qué distopía nos falta por vivir, porque solo nos queda una invasión marciana”.