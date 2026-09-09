Lucía Etxebarria cuenta lo más oscuro de la ley de nietos: “Es un golpe de Estado”

La escritora Lucía Etxebarria ha protagonizado uno de los momentos más contundentes de la temporada en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, emitido el pasado 8 de septiembre de 2026.

Con tono directo y sin rodeos, la autora ha calificado de “golpe de Estado” la forma en que se ha gestionado la conocida como ley de nietos, asegurando que detrás de determinadas instrucciones administrativas se escondía una operación de ingeniería electoral destinada a inflar el censo y redistribuir votos de manera discrecional.

Según explicó Etxebarria, el fondo de la cuestión no era otro que “aumentar el censo electoral y, por lo tanto, un fraude electoral”. En palabras textuales de la escritora:

“Adjudicabas ese voto donde a ti te daba la gana. Me faltan 200 votos en Lérida, a Lérida que me lo llevo. Esto era el fondo de la cuestión. Había una instrucción donde tú puedes adjudicar el voto donde te dé la gana”.

Para ella, esta práctica constituye un golpe porque “la definición de golpe de Estado es una toma ilegítima del poder”. Y añadió: “Con lo cual, si tú estás metiendo una instrucción administrativa que no seguía la ley de nietos, es decir, añade algo más, eso es ilegítimo”.

La denuncia apunta directamente a Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Según el relato de Etxebarria, Sofía Puente introdujo una instrucción administrativa que añadía una adenda a la ley de nietos. Esa instrucción, que no fue aprobada por el Congreso, permitía adjudicar votos a circunscripciones de forma discrecional, abriendo la puerta a lo que la escritora no duda en llamar “ingeniería electoral”.

El impacto de estas irregularidades ya ha tenido consecuencias judiciales. Una medida cautelar ha paralizado completamente el censo: ya no pueden inscribirse nuevas personas para tramitar la documentación bajo este procedimiento. Sin embargo, la decisión no cancela de manera definitiva el proceso. Se verificarán las actas una por una para determinar por qué cada voto fue adjudicado a una circunscripción específica. Esta revisión pormenorizada busca esclarecer si se produjeron asignaciones arbitrarias que alteraran la composición real del censo electoral de residentes ausentes (CERA).

Uno de los casos más llamativos, convertido ya en símbolo de las presuntas irregularidades, es el del pequeño municipio madrileño de Madarcos. Con apenas 52 habitantes censados, el pueblo registró 62 votos CERA. La cifra ha generado estupor y ha sido señalada como ejemplo paradigmático de cómo se habrían hinchado artificialmente los padrones electorales.

Etxebarria no escatimó en comparaciones. “Estoy contentísima. Eso lo hizo Chávez, que de repente aparecían votos sin parar”, afirmó, estableciendo un paralelismo con las prácticas denunciadas en Venezuela durante el chavismo. La escritora sostiene que lo ocurrido en España responde a la misma lógica: manipular el censo para obtener ventajas electorales ilegítimas.

El debate abierto por Etxebarria en ‘Vamos a ver’ ha reavivado las críticas de la oposición y de sectores jurídicos que llevan meses advirtiendo sobre posibles abusos en la aplicación de la ley de nietos. Mientras la verificación de las actas sigue su curso, la medida cautelar mantiene congelado el procedimiento y deja en el aire el futuro de miles de solicitudes. Lo que sí parece claro, a juicio de la escritora, es que se ha cruzado una línea roja: la utilización de una instrucción administrativa no autorizada por el Parlamento para alterar el equilibrio electoral. “Esto es un golpe”, insistió.