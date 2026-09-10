Isabel Rábago explota en directo tras aparecer en ‘la lista negra’: “¿Qué funcionario ha utilizado esta mamarrachada?”

La periodista y abogada Isabel Rábago no se contuvo este miércoles 9 de septiembre de 2026 en ‘Espejo Público’ (Antena 3). Tras conocerse su inclusión en el polémico listado elaborado por el Gobierno con datos sobre periodistas y colaboradores televisivos, estalló en directo y cargó con dureza contra lo que considera una vergüenza institucional.

Rábago no solo rechazó de plano su ficha, sino que denunció errores y exigió responsabilidades. “A mí no me ha hecho ninguna gracia. A mi ficha le faltan datos”, afirmó. El documento la presenta como abogada y exdirectora de comunicación del PP de Madrid, además de situarla ideológicamente en la derecha. Ella lo dejó claro: “Soy periodista, soy abogada, soy de derechas, nunca lo he ocultado, y nunca he sido directora de comunicación del PP de Madrid”.

➡️ Susanna Griso debate junto con Beatriz Vicente e Isabel Rábago acerca de la «lista negra» de periodistas 🗣️ «No me ha hecho ninguna gracia, no le voy a quitar importancia a esta vergüenza». 📲 No te pierdas nuestros contenidos en la web de #EspejoPúblico y en @atresplayer pic.twitter.com/FTQh3YtDXn — Espejo Público (@EspejoPublico) September 9, 2026

Lejos de restar gravedad al asunto, la colaboradora elevó el tono: “No le voy a quitar importancia a esta vergüenza que está sucediendo en un Estado socialdemocrático”. Y fue más allá al preguntar directamente por el uso de recursos públicos: “Que se me diga qué funcionario público ha sido utilizado para esta mamarrachada con mis impuestos”.

Rábago anunció que ya ha presentado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En ella pide que se investigue a fondo el origen y el recorrido de su ficha: qué órgano o unidad la creó, quién lo ordenó, quién lo autorizó, quién la ha custodiado, quién la ha administrado, quién la ha utilizado y con qué finalidad.

Mientras otras personas incluidas en el listado, como Beatriz de Vicente, han restado importancia al documento e incluso se han mostrado “halagadas”, Rábago ha marcado una línea roja. Para ella no se trata de una simple recopilación informativa, sino de una actuación inaceptable por parte de una administración pública que maneja datos de profesionales de la comunicación con dinero de los contribuyentes.

La periodista ha dejado claro que no va a pasar página. Exige transparencia total y que se depuren responsabilidades. Su intervención en directo ha vuelto a poner el foco sobre un listado que, lejos de quedar en el olvido, sigue generando indignación entre quienes se sienten fichados.