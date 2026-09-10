Soto Ivars sorprende a Iker Jiménez con una certera comparación de Sánchez: “¡Metacrilato!”

Juan Soto Ivars ha dejado este miércoles 9 de septiembre de 2026 una de esas frases que se quedan grabadas.

En el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), el escritor y columnista ha desvelado la conclusión a la que ha llegado tras analizar la última entrevista de Pedro Sánchez: el presidente del Gobierno está hecho de metacrilato.

«He llegado a la conclusión de que ya sé de qué material está hecho Pedro Sánchez: de metacrilato. ¿Por qué? Porque es durísimo, tiene la cara indestructible y es transparente», ha afirmado Soto Ivars ante Iker Jiménez.

«Cuando es transparente, si le miras, se le ve muy bien a través. Pero es tan transparente que mucha gente es incapaz de verlo. Ven a un presidente del Gobierno, ven al líder de un partido político y en función de eso creen que esa persona va a reaccionar de una determinada manera. No están viendo a él, están viendo el cargo».

El comentarista ha señalado varios momentos de la entrevista que, a su juicio, permiten ver «a través» del metacrilato. Uno de los más llamativos se produjo cuando Jesús Cintora mencionó a su esposa. Sánchez se refirió entonces a ella como «Begoña Gómez» y a su hermano como «David Sánchez», abandonando el habitual «mi mujer» y «mi hermano». «Este ha sido un momento glorioso de metacrilato puro», ha subrayado Soto Ivars.

Presunción de inocencia… depende

Otro instante que ha destacado es el relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero. Preguntado por Esther Palomera sobre si seguiría contando con el expresidente en las campañas electorales, Sánchez respondió con un «por supuesto que sí» y se agarró a la presunción de inocencia, pese a que a Zapatero se le imputan siete delitos.

Sin embargo, en el mismo discurso se refirió a Víctor de Aldama como «un delincuente». «Habla de deshumanización cuando a Zapatero se le imputan siete delitos. Dice “un delincuente como Aldama”, pero entonces, ¿qué es Zapatero?», ha cuestionado el escritor.

La contraste se acentuó cuando le preguntaron por el ático de Isabel Díaz Ayuso. En ese momento, según Soto Ivars, «la presunción de inocencia con un cargo público elegido por los ciudadanos democráticamente ha desaparecido». Fue entonces cuando él mismo se dijo: «Metacrilato. Se ve a través».

Soto Ivars ha ido más allá y ha comparado al presidente con el propio Aldama, pero a la inversa: «A Pedro Sánchez le pasa lo contrario que a Aldama. Cuando Víctor se dio a conocer, yo siempre pensaba que mentía. Me parecía un mentiroso hablando. Pero todo lo que iba diciendo se iba cumpliendo como verdad. A Pedro Sánchez le pasa lo contrario: él lo dice todo como si fuera verdad, pero todo es mentira».

Ha recordado también el tono de «menuda inventada» que empleó el presidente al referirse a los 15 millones y ha insistido en que, una vez conocido el personaje, «es fantástico mirarlo, pero hay que saber mirarlo». Sánchez, ha añadido, proyecta constantemente la imagen de un líder europeo de reconocido prestigio, pero «si lo miras directamente, se le ven todas las mentiras».

Y solo una frase se le escapó como verdadera, según el análisis de Soto Ivars: que el Partido Socialista va a ser imputado por financiación irregular. «Creo que él ya lo sabe», ha concluido.

La intervención ha sorprendido al propio Iker Jiménez y ha condensado, en una sola metáfora, la lectura que muchos críticos hacen de la última intervención pública del presidente: transparente… pero solo para quien se atreve a mirar de frente.