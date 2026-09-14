Ana Rosa expone las cifras de la vergüenza en Ceuta mientras Sánchez sigue haciendo el panoli en Tiktok

Ana Rosa Quintana ha puesto este 14 de septiembre de 2026 sobre la mesa, sin anestesia, la dura realidad que se vive en Ceuta.

En ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) ha detallado una noche de terror en la ciudad autónoma: machetes, navajas, drogas, puñaladas, atracos a tres menores, robos a personas mayores, ocho detenidos, ataques a militares, agresiones sexuales, dos heridos por arma blanca y la amputación de una mano tras una reyerta en la playa del Trampolín. Todo en una sola noche.

Desde el Gobierno, sin embargo, estos hechos parecen reducirse a una “mera percepción subjetiva” de los ciudadanos. Ana Rosa ha contrastado esa narrativa con los datos oficiales del 112 facilitados por el Gobierno de Ceuta, que dibujan un panorama objetivo e incontestable: las llamadas a emergencias se han disparado un 532,6% respecto al mismo periodo anterior.

Las cifras oficiales son demoledoras: 1.357 agresiones, 837 allanamientos, alteraciones del orden público que pasan de 32 a 437, 1.163 intromisiones en el puerto (un incremento del 2.000%), robos de tejados para construir chabolas y 2.330 agresiones sexuales. “Esta última cifra”, ha subrayado la presentadora, “no necesita ironía”.

Mientras en Moncloa se recomiendan playlists y se cultiva una realidad paralela en redes, en Ceuta los datos cantan otra melodía. Ana Rosa ha sido especialmente crítica con la gestión de Pedro Sánchez y su Gobierno: “¿Y quién dimite? ¿El presidente? No. ¿El ministro del Interior? No. ¿El mando único? No. El jefe de gabinete del delegado del Gobierno, es decir, el último mono de la cadena de mando”.

La periodista ha puesto el foco en el impacto humano: “Es que es alucinante que unas chicas jóvenes el día 27 de julio tenían una vida… y ahora no pueden salir solas a la calle, encerradas en casa”.

También ha denunciado la opacidad sobre el número real de inmigrantes que permanecen en la ciudad. “Un mes y medio después seguimos sin saber cuánta gente queda dentro de Ceuta. Hace días, a finales de agosto, Marlaska decía que quedaban 5.000 inmigrantes; según el ministro Torres, en el mes de agosto han salido 5.300. Es decir, que las cuentas no salen. ¡Qué piensan que somos gilipollas!”.

Ante una crisis multidimensional que los propios datos oficiales califican de extraordinaria, la única dimisión ha sido la del eslabón más bajo de la cadena. Ni el presidente del Gobierno, ni el ministro del Interior, ni el mando único han asumido responsabilidades políticas.

ientras Sánchez sigue haciendo el panoli en TikTok, Ana Rosa ha dejado constancia de unas cifras de la vergüenza que hablan por sí solas.