Corcuera reaparece con Ana Rosa y le mete un palo tremendo a Sánchez y al ‘buenismo progre’ con Ceuta

No se mordió la lengua.

José Luis Corcuera, exministro del Interior con Felipe González, reapareció este martes 15 de septiembre en ‘El programa de Ana Rosa (Telecinco) para analizar la situación en Ceuta y, por consiguiente, la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis.

lanzar una dura crítica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra lo que ha calificado como “buenismo progresista” en el manejo de la crisis migratoria de Ceuta.

Ana Rosa Quintana arrancó la entrevista preguntando al que fuera titular de Interior por la entrevista del líder socialista en ‘El Intermedio’ (laSexta), a lo que el expolítico respondió sin ambages:

«He leído un titular de ‘El Confidencial’ que me ha dejado estupefacto, dice que Sandra Sabatés le preguntó qué se había hecho mal, y le contestó ‘no diría que se ha hecho mal o no se ha hecho mal’. No sabe contestar a la pregunta de qué se ha hecho mal porque hay muchas cosas que no se han hecho bien. A los jueces sí que es capaz de decirles que se tienen que autoexaminar interiormente y exteriormente».

A continuación, el exministro explicó cómo funcionaban los servicios de información en su época: mantenía una reunión todos los lunes con la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia. En situaciones críticas, el director del Centro se desplazaba personalmente a informar al presidente.

“Este tema hay que tratarlo con absoluta objetividad”, subrayó, rechazando cualquier lectura partidista.

Corcuera recordó que el 31 de mayo el presidente se desplazó a Ceuta, se reunió con el presidente autonómico y declaró literalmente: “Lo ocurrido es un ataque y una violación contra la integridad territorial de España”.

“Esta frase no admite interpretaciones ambiguas. ¿Hay algo más grave que pueda ocurrirle a una nación que un ataque contra su integridad territorial?”, se cuestionó.

En esta línea, el exministro expresó su incredulidad ante la reacción del presidente, marchándose de vacaciones ante el ataque a la ciudad autónoma: «La contradicción reside en que, si realmente creía en la gravedad de sus propias palabras, 24 horas más tarde no podía estar en Lanzarote en la playa de La Mareta. Debía permanecer en Madrid coordinando con el gobierno las respuestas imprescindibles ante semejante crisis».

Sobre el origen de la crisis, Corcuera centró el foco en Marruecos: “La cuestión no es si hubo o no información previa, sino por qué Marruecos no impidió lo que claramente podía impedir”. Argumentó que es impensable que la gendarmería marroquí no viera el desplazamiento de 80.000 personas hacia la frontera y no actuara.

“Marruecos lo ha hecho muchas veces antes. Si no lo hizo en esta ocasión fue porque no quiso hacerlo”.

Como hipótesis, apuntó que el objetivo podría haber sido trasladar a la opinión pública internacional la idea de que “Ceuta es una ciudad sin viabilidad futura”. Las imágenes, recordó, “han trascendido a Europa y al mundo entero con una gravedad extrema”.

Y cerró con una advertencia: “No se puede actuar ante esto con un ‘buenismo progresista’ que, en la práctica, se transforma en buenismo reaccionario. Lo que se ha visto en televisión, lo que el mundo ha presenciado, es de una gravedad que no admite respuestas tibias ni contradicciones entre el discurso y la acción”.