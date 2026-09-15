Joaquín Manso destroza la gestión de Sánchez en Ceuta: “Recurre al escapismo”

El director de ‘El Mundo’, Joaquín Manso, ha criticado con dureza la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la invasión migratoria que vive Ceuta.

Este martes 15 de septiembre de 2026, en la mesa de ‘Espejo Público’, el periodista ha asegurado que, ante lo que considera una “crisis de Estado”, Sánchez “recurre, como siempre, al escapismo”.

La intervención televisiva de Sánchez en ‘El intermedio’ (laSexta) no ha pasado desapercibida. El presidente defendió que Marruecos no tenía intención de perjudicar a España y restó valor a los avisos previos sobre la entrada masiva de migrantes en la costa ceutí. Afirmó que unos mensajes de WhatsApp no sirven como “prueba” y que, en un “país serio como España”, existen organismos de inteligencia para gestionar este tipo de situaciones. Estas palabras contrastan con la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien había defendido la “no necesidad de informes manuscritos”.

Manso respondió con contundencia: “El CNI es un órgano que tiene por ley como función principal informar al presidente del Gobierno. Por tanto, si informó, la responsabilidad es de Pedro Sánchez; si no lo hizo, también”. Y añadió: “La cuestión es que, ante una crisis de Estado, Sánchez recurre, como siempre, al escapismo”.

El director de El Mundo estableció una comparación directa entre el presidente del Gobierno y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. “Ni su posición con Vivas es la misma ni la posición en la que les dejan los hechos es la misma”, señaló. Mientras “Vivas estuvo en el lugar que le correspondía, respondiendo a sus obligaciones desde el primer día hasta el último”, Sánchez “se fue de vacaciones”. Esta diferencia, según Manso, resta “credibilidad” al jefe del Ejecutivo.

Además, criticó que Sánchez se enfrente institucionalmente con el alcalde de una ciudad de 83.000 habitantes que atraviesa una situación tan grave. Para el periodista, el presidente del Gobierno “no acaba de entender, o no quiere acabar de entender, que lo que pasa en Ceuta no es una crisis de la ciudad autónoma, sino una crisis del Estado en Ceuta”. Manso considera que Sánchez entiende el Estado “como una distribución de competencias” porque eso “le permite dividir a la opinión pública”.

“Aquí lo que estamos viviendo es una crisis de Estado y, por tanto, es al Estado al que le toca responder”, concluyó.