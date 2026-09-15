Pinchazo de Sánchez con Wyoming: Vivas y Motos aplastan al marido de Begoña

La noche del lunes 14 de septiembre de 2026 se convirtió en un auténtico duelo político-televisivo de alto voltaje en prime time. Mientras Pedro Sánchez, el marido de Begoña Gómez, se sentaba frente a El Gran Wyoming y Sandra Sabatés en El Intermedio (laSexta) para hablar de la crisis de Ceuta y de los retos de la legislatura, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, hacía lo propio con Pablo Motos en El Hormiguero (Antena 3). El resultado en cifras fue demoledor: Vivas y Motos aplastaron a Sánchez y Wyoming.

Según los datos de audiencia, El Hormiguero lideró con claridad la franja con un 16,7% de share y 1,94 millones de espectadores de media. En el tramo específico de la entrevista a Vivas (de 22:00 a 22:38 horas aproximadamente), el programa se disparó hasta el 17% de cuota y 2,094 millones de televidentes. Frente a ellos, la visita de Sánchez a El Intermedio se quedó en un 9,3% de share y 1,103 millones de media. La parte de la entrevista (de 21:51 a 22:24) mejoró hasta el 12% y 1,469 millones, pero siguió muy lejos del rival.

La diferencia fue contundente: Motos y Vivas aventajaron a Wyoming y Sánchez en más de 830.000 espectadores y 7,4 puntos de share en el global del programa, y en unos 625.000 espectadores y cinco puntos durante las entrevistas propiamente dichas. El Hormiguero se impuso también en alcance, con más de 3,3 millones de espectadores únicos frente a los 2,29 millones que pasaron en algún momento por la conversación con el presidente del Gobierno.

Es cierto que la presencia de Sánchez impulsó a El Intermedio. El programa firmó su segundo mejor dato del año, solo superado por el especial del 20º aniversario emitido en abril (10,2% y 1,128 millones). Además, se convirtió en la emisión más vista de laSexta desde la entrevista de Jordi Évole a Gabriel Rufián en marzo de 2025. Sin embargo, el “pinchazo” relativo resulta evidente: la contraprogramación no logró minar el dominio de Antena 3 ni acercarse al liderazgo de Motos, que firmó su segunda mejor cuota de la temporada.

El contexto político no ayudó. Vivas defendió ante Motos que lo ocurrido en Ceuta fue una “invasión en toda regla” y acusó al Ejecutivo de “indolencia” e “irresponsabilidad”. Sánchez, por su parte, justificó la actuación del Gobierno y reivindicó la cooperación con Marruecos. El público, sin embargo, dictó sentencia: prefirió el relato del presidente ceutí al del jefe del Ejecutivo.

En resumen, Vivas y Motos no solo ganaron el duelo político-televisivo de la noche, sino que aplastaron en audiencias al marido de Begoña.