Ana Rosa restriega en la jeta de Sánchez la palabra tabú que el Gobierno ha silenciado en Ceuta

Les ha salido el tiro por la culata.

En ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco), este viernes 18 de septiembre de 2026, Ana Rosa Quintana ha puesto nombre sin rodeos a lo que lleva cincuenta días ocurriendo en Ceuta. Y lo ha hecho mirando de frente al Gobierno de Pedro Sánchez: “Ya se puede decir invasión. Europa acaba de ponerle nombre. Se llama invasión. Aunque el Gobierno lo llame crisis migratoria o crisis humanitaria. De crisis tiene mucho, pero de migratoria nada. A partir de ahora, llamemos a las cosas por su nombre: invasión”.

La presentadora ha subrayado que no se trata de una opinión de tertulianos ni de un partido español. Lo dice el Parlamento Europeo. La resolución salió adelante con 339 votos a favor y 225 en contra. Entre los votos en contra, ha recordado, está el Partido Socialista Obrero Español, “el partido encargado de hacer frente a esta invasión”. También ha señalado que votaron a favor la mitad de los eurodiputados liberales, lo que, según ha argumentado, hunde el relato de que se trate solo de una posición de “la derecha y la ultraderecha”.

El texto aprobado, ha expuesto Ana Rosa, responsabiliza a Pedro Sánchez y habla de “instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”. Europa, ha insistido, ha visto en Ceuta “algo más que una crisis migratoria”: una cuestión de frontera, soberanía y seguridad europea. “Ceuta no es solamente Ceuta. Ceuta es frontera española. Ceuta es frontera europea”.

Mientras la Eurocámara endurece el lenguaje, el presidente del Gobierno lo rebaja. Ana Rosa ha contrastado las dos posiciones: Europa habla de guerra híbrida; Sánchez afirma que no hay pruebas que apunten a Marruecos. El Ejecutivo, ha añadido, apunta a Israel, a Estados Unidos y a la ultraderecha. Pero, ha preguntado, “¿qué está haciendo Marruecos en este momento? Pues, reuniéndose con Israel y con Estados Unidos”. “A la sincronizada se le cae el argumentario encima”, ha ironizado.

La presentadora ha recordado además el calendario: el 23 de septiembre se celebran elecciones en Marruecos y el principal reclamo es pedir la soberanía sobre Ceuta y Melilla. “Se lo ha dicho Europa a la cara”.

El mensaje final ha sido claro y directo: cuando una frontera europea se desborda por una invasión, Europa tiene derecho a preguntar qué ocurrió, quién lo organizó y por qué no se actuó. “Queremos saber qué ocurrió. Lo acabaremos sabiendo y no nos bastará con: ‘Pregúntele a Vivas’”.