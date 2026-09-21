Abascal se suelta con Ana Rosa: “Perro es un animal leal y Sánchez es traidor”

Pisando fuerte.

Santiago Abascal ha cargado con dureza este lunes 21 de septiembre contra Pedro Sánchez en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco). El líder de Vox ha descrito la crisis migratoria de Ceuta como una invasión orquestada por Marruecos y ha acusado al presidente del Gobierno de traición por su actitud de subordinación hacia Rabat.

Según Abascal, la imagen de España ante el mundo es la de un país que no defiende sus fronteras, con un Gobierno “integrado por el lobby marroquí” y un presidente “que obedece instrucciones de Rabat”. Ha recordado que el teléfono de Sánchez fue infectado y ha señalado que, aunque se desconozca “la deuda exacta o el chantaje” que padece de Marruecos, lo evidente es que el jefe del Ejecutivo es “incapaz de denunciar la invasión de nuestro territorio”.

El líder de Vox ha subrayado el contraste: mientras entraban casi 100.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes, tres ministros marroquíes reclamaban abiertamente Ceuta y Melilla como territorio propio. “Con ese descaro han actuado y el presidente del Gobierno no ha dirigido ni un reproche a Marruecos”, ha criticado. En cambio, sí se convoca al embajador de Italia cuando este denuncia las políticas migratorias de Sánchez. “El valor del presidente del Gobierno termina cuando se habla de Marruecos, aunque tiene mucho valor para atacar a quien no se va a defender públicamente, como el jefe del Estado en España”.

Propuesta de Vox ante la crisis

Abascal ha insistido en que el Parlamento Europeo ha calificado lo ocurrido como una invasión y como parte de una guerra híbrida, no como un simple problema migratorio. Por tanto, la respuesta debe ser clara: “llevarlos a la frontera y ponerlos en el otro lado”. Ha exigido a Marruecos que “no nos invada, que no reclame parte de nuestro territorio nacional y que no nos diga que nos tenemos que quedar con los inmigrantes ilegales que llegan de su territorio”.

Ha recordado que Marruecos se ha declarado dispuesto, en un comunicado, a aceptar a todos los marroquíes entrados ilegalmente y también a los menores. “No sabemos por qué el señor Sánchez, quizá porque le dan órdenes por debajo de la mesa, se empeña en no devolver a los menores ni a los ilegales”, ha afirmado. Además, ha denunciado que “nos están mandando a lo peor de cada casa de Marruecos: delincuentes, criminales, gente que pincha con una navaja, gente que viola”. Como ejemplo, ha citado la detención en Ceuta de 30 individuos, de los cuales diez tenían órdenes de búsqueda y captura en España.

Activar el artículo 102 de la Constitución

Abascal ha reiterado su propuesta de activar el artículo 102 de la Constitución, que permite un debate parlamentario a puerta cerrada para valorar si el presidente ha cometido traición. “Se cumplen los tres requisitos: tenían la información, tenían la relación con el gobierno extranjero y se ha producido lo que se ha producido en Ceuta”. Con unos 80 diputados se puede registrar la petición y después se necesita mayoría absoluta en votación secreta. “Probablemente hay muchos más diputados de los que imaginamos con ganas de echar a este Gobierno”.

Apoyo europeo y militarización de fronteras

El líder de Vox ha valorado positivamente la reacción europea: una votación en el Parlamento Europeo en la que coincidieron el PP, Patriotas, Conservadores y Reformistas, soberanistas y liberales (quedando fuera solo los socialistas), y el hecho de que 22 países encabezados por Giorgia Meloni denunciaran las políticas migratorias de Sánchez al día siguiente de la crisis de Ceuta. “Pero Sánchez no está solo: tiene el apoyo de los peores de este mundo, desde Soros hasta los regímenes narcoterroristas de Hispanoamérica y la extrema izquierda mundial”.

Sobre la solución concreta, Abascal ha sido rotundo: “Todo el que no tenga papeles para estar en España tiene que irse de España”. Ha pedido proteger las fronteras con infraestructuras, muros, espigones más grandes y la militarización tanto terrestre como marítima. “Lo que tendrían que hacer las instituciones españolas es llevar a todos esos por donde han venido a Marruecos y que salgan inmediatamente”.

Advertencia sobre las encuestas y el futuro de Sánchez

Respecto a las encuestas, Abascal ha mostrado cautela: “Dicen lo mismo que decían en el año 23, en el mes de mayo, antes de las elecciones de julio, en las que Sánchez volvió a hacerse con el poder. Las encuestas fracasaron”. Ha avisado de que no dará por hecha la derrota del presidente: “Sánchez está vivito y coleando, está gobernando y tiene apoyo internacional. Va a hacer lo que sea necesario para perpetuarse en el poder, para convocar las elecciones cuando le convengan, para alterar el proceso electoral si es necesario o incluso para evitar la convocatoria electoral”.

Con estas declaraciones, Abascal ha elevado el tono de su crítica habitual y ha presentado la crisis de Ceuta como prueba de una presunta traición que, a su juicio, debería ser examinada por el Congreso.