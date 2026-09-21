¡Crece la ‘fachosfera’! Paco Castañares da el nombre de los dos socialistas que no soporta: “Vómitos de puro asco”

Cada vez son más los socialistas que reniegan del propio sanchismo.

El histórico dirigente socialista extremeño Paco Castañares ha vuelto a cargar con dureza contra el actual PSOE en ‘Espejo Público’ (Antena 3), este lunes 21 de septiembre de 2026.

Castañares no se ha guardado nada: ha señalado por su nombre a los dos líderes que, según él, le provocan “vómitos de puro asco”. “Madina me cae genial. Al único que no soporto es a Puente y a Sánchez. Ya me produce vómitos de puro asco”, ha afirmado textualmente el exdiputado.

Castañares ha definido al ministro de Transportes, Óscar Puente, como “el típico matón de barrio que se dedica a asustar a la gente que discrepa y manifiesta opiniones contrarias al sanchismo”. Según el dirigente histórico, esta actitud impide cualquier diálogo porque “no contemplan nada que no sea radicalmente obediente y sumiso al sanchismo”.

Pero las críticas no se han quedado ahí. El exdirigente socialista ha dejado claro que no votará a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. De hecho, ya en 2023 introdujo la papeleta del PSOE con los candidatos “sanchistas” tachados, convirtiéndola en voto nulo. “Me quedé con la conciencia tranquila”, ha explicado.

“No tengo ninguna obligación de votar algo que va en contra del propio partido y de lo que ha representado históricamente y representa aún en la mayor parte de la sociedad española”, ha insistido. De cara a los próximos comicios se plantea votar en blanco o buscar “una alternativa que realmente sea capaz de sacarnos de este problema”.

Castañares también ha acusado al Gobierno de Sánchez de ser “capaz de cualquier cosa”, incluido alargar artificialmente la crisis de Ceuta para retrasar las elecciones autonómicas y “debilitar las salidas que pueda tener España” ante un eventual cambio de gobierno.

Con estas declaraciones, el histórico socialista se suma a las voces críticas internas que el sanchismo intenta desacreditar tachándolas de “fachosfera”. Pero Castañares no es ningún ultraconservador: es un histórico del PSOE que, sin pelos en la lengua, ha dejado claro a quién no soporta… y por qué.