Pepa Millán (VOX), sin pelos en la lengua, tras el intento de agresión a Abascal: “Tiene un único responsable”

Alientan la violencia en un escenario de máxima polarización.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado este lunes con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez en una entrevista en ‘Espejo Público’ (Antena 3). Tras el intento de agresión sufrido por el líder de su partido, Santiago Abascal, Millán ha denunciado la “violencia y hostilidad constante” que, según ha afirmado, sufren de forma sistemática los diputados, concejales, simpatizantes y afiliados de Vox tanto en las instituciones como en la calle.

La dirigente ha asegurado que su formación ya está “más que acostumbrada” a este tipo de situaciones, convertidas en algo habitual de su actividad política diaria. Sin embargo, ha subrayado que su mayor preocupación no es lo que puedan padecer ellos mismos, sino las consecuencias para los españoles que simpatizan con Vox o que simplemente disienten del Ejecutivo actual.

Millán ha señalado directamente al presidente del Gobierno. Según ha señalado, apenas tres o cuatro puntos en las encuestas separan a Vox de convertirse en alternativa real de Gobierno. El Ejecutivo, ha afirmado, es consciente de que el partido de Abascal representa “la única alternativa real” a lo que ha calificado como “destrucción nacional” protagonizada durante ocho años.

Por esa amenaza electoral, ha sostenido, el Gobierno “no duda en alentar la violencia” contra el tercer partido de España en un contexto de máxima polarización.“En España no se va a poder hablar de normalidad democrática ni de normalidad mientras sigan sucediéndose este tipo de episodios”, ha declarado.

Millán ha contrastado las palabras de Sánchez, que asegura que en Cataluña reina la normalidad gracias a la acción de su Gobierno, con la realidad que, a su juicio, se vive en todo el país: “Lo que está reinando en España, desde Cataluña hasta Ceuta, es la violencia instigada por este Gobierno frente al que piensa diferente o el que disiente de este proyecto de desmantelamiento nacional”.

La portavoz de Vox ha sido taxativa: “Todos estos episodios tienen un único responsable, que es el Gobierno Sánchez. Y en el caso de Ceuta, además de Marruecos, el Gobierno de Sánchez. Los muertos en el mar, hasta las últimas agresiones, todos tienen un único culpable que es Pedro Sánchez”. Ha criticado además que el presidente no haya condenado las agresiones.

Millán ha cerrado su intervención recordando una “amenaza velada” del propio Sánchez, quien según ha dicho les advirtió que “no nos va a perdonar” el recurso presentado contra los efectos electorales de la ley de nietos. “Somos una amenaza para el establishment construido por este Gobierno”, ha concluido.