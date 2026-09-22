Arde el plató de Susanna Griso: Bestial bronca entre Sánchez del Real y un marroquí en directo

El plató de ‘Espejo Público’ se convirtió este martes en un campo de batalla.

Susanna Griso apenas pudo mediar mientras el exdiputado de Vox y profesor ceutí Víctor Sánchez del Real y el influencer marroquí Abdellatif Bennis se enzarzaban en una bronca sin filtros sobre la invasión migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio, cuando entraron más de 70.000 personas.

Todo empezó relativamente calmado. Bennis preguntaba qué iba a pasar con los migrantes y para qué se preparaban las carpas: “¿Van a volver o se van a quedar?”. Griso le recordó que la ministra Sira Rego había dicho que no quería devolver a ningún niño. El influencer respondió con sorna que la ministra “dice muchas cosas cuando le interesa” y que Marruecos sí quiere a todos de vuelta.

Ahí saltó la chispa. Sánchez del Real reconoció que entendía parte del discurso de Bennis, pero cargó con dureza contra el régimen marroquí: “Hay opinadores marroquíes que atacan al Gobierno español y defienden a Marruecos. Es el reino del terror”. Bennis no se lo tomó bien: “El discurso de este caballero es tirar todo el trabajo de Marruecos por los suelos”.

La tensión subió cuando el ceutí habló de “invasión”. El influencer le cortó en seco: “Si hablamos de invasión, no he visto que se haya invadido un ayuntamiento o una base militar, solo ha sido una playa. Ceuta es una ciudad pequeña”. Sánchez del Real, visiblemente enfadado, le replicó: “Ceuta es una ciudad de 100.000 personas. Yo soy de Ceuta. Los marroquíes que viven cómodamente en España y se dedican a defender a Marruecos meten el dedo en el ojo a España. Encima dices que sabes más de Ceuta que yo”. Bennis contestó que es ciudadano de Tetuán y que ha estado en Ceuta “más que tú”.

El momento más duro llegó cuando Sánchez del Real preguntó por los yihadistas que se habrían colado bajo la Gendarmería marroquí. Bennis explotó: “Decir que hay yihadistas y que no los hayan detenido es una vergüenza. Venga, déjame ya. Si tenéis terroristas en Ceuta, que los localicen y los detengan… y deja de decir bulos”.

El influencer terminó pidiendo respeto y defendiendo su derecho a posicionarse a favor de Marruecos aunque viva en España: “Cálmate un poquito y respétame a mí y a España”. Sánchez del Real aleccionó al influencer que dio con la realidad en los morros al marroquí.