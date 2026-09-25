Chapu Apaolaza retuerce a los progres al revelar el culpable del desahucio de Maricarmen

El periodista Chapu Apaolaza, en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) del 24 de septiembre de 2026, ha cargado con dureza contra los sectores progresistas por el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro.

Según Apaolaza, no fue solo la situación personal de la anciana la que condujo al desenlace, sino los consejos interesados de quienes le susurraron que se quedara. Apaolaza expresó su pesar por lo ocurrido a Maricarmen.

“Esto igual suena un poco fuerte, de lo que le ha pasado a Maricarmen, y lo siento mucho, pero tuvo muchas oportunidades para tomar otro camino después de que probablemente ella estuviera sola, viviera sola, tuviera reveses en la vida que lamento muchísimo, una enfermedad, una discapacidad, que no es poca broma”, afirmó. Añadió que ella “podría haberse salido de ese camino que terminaba en un desahucio”.

El comunicador fue más allá y señaló a otros responsables. “Hay otros más culpables, que teniendo la edad que tiene, son aún más culpables que Maricarmen: son los que le han susurrado al oído para su conveniencia ‘quédate, tienes un derecho a tu casa’. No es así. Deberíamos tener derecho a una casa, pero Maricarmen no tenía derecho a esa casa. Qué país inmundo seríamos si la dejáramos en la calle, pero lo que le han venido a decir es ‘no te vayas, te apoyamos’”.

Apaolaza criticó especialmente la actitud de figuras como el actor Carlos Bardem. “Y ahora te viene Carlos Bardem a decirte ‘¡qué bien estamos en este momento tan maravilloso!’. Esto les ha encantado”, dijo, en referencia a cómo la izquierda ha convertido el drama personal de la octogenaria en un símbolo político.

El caso de Maricarmen, desalojada el 23 de septiembre tras décadas en un piso de renta antigua adquirido por una empresa inmobiliaria, ha generado una intensa movilización de colectivos de vivienda, vecinos y representantes de la izquierda, que lo han presentado como ejemplo de la crisis habitacional y de la especulación.

Apaolaza, sin embargo, invierte el relato: sostiene que fueron precisamente esos apoyos y mensajes de “tienes derecho a quedarte” los que empujaron a la mujer a resistir hasta el final, en lugar de buscar alternativas con antelación.