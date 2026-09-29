500 euros de alquiler en uno de los barrios más exclusivos de Madrid: este es el acuerdo alcanzado con Maricarmen

En pleno distrito de Retiro, uno de los barrios más cotizados y exclusivos de la capital, donde los alquileres de mercado superan con facilidad los 1.900 o incluso 2.500 euros mensuales por viviendas de características similares, Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá volver a su casa pagando aproximadamente 500 euros al mes. Así lo ha desvelado Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, la empresa dueña del inmueble, en una entrevista en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, tras la reunión celebrada este lunes entre representantes de la anciana y la inmobiliaria.

El acuerdo, que aún debe ser ratificado por la propia Maricarmen, contempla un contrato de arrendamiento en el que la renta se fija en torno al 30 % de sus ingresos netos. “Se va a quedar todo en una situación parecida al alquiler que tenía. Unos 500 euros aproximadamente”, explicó Alonso. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid ha facilitado el entorno para llegar a este pacto, que la propiedad presenta como una solución a “una situación humanitaria”.

Maricarmen llevaba viviendo en el mismo piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde 1956, cuando su padre firmó el contrato original de renta antigua. Durante más de siete décadas cumplió puntualmente con un alquiler que rondaba los 440-500 euros mensuales. Tras la compra del inmueble por Urbagestión (alrededor de 240.000-247.000 euros en 2018-2020), la empresa consideró extinguido el contrato de renta antigua y reclamó cifras de mercado.

El propietario denuncia amenazas

La pensionista, con una renta de unos 1.300-1.450 euros mensuales y una discapacidad del 50 %, no pudo asumir esas cantidades. El litigio llegó hasta el Tribunal Supremo, que dio la razón a la propiedad, y el desahucio se ejecutó el pasado miércoles, tras varios intentos previos y una fuerte movilización vecinal y sindical.

Ricardo Alonso ha narrado que, solo 24 horas después del desalojo, Urbagestión contactó con la Empresa Municipal de la Vivienda para buscar una salida. “Hemos alcanzado una propuesta de un contrato de arrendamiento para que pueda volver a la vivienda”, afirmó. El propietario también ha hablado de la presión sufrida: “Hoy hemos necesitado protección”.

Según su relato, la empresa se ha visto envuelta en un “esquema completamente organizado”, con amenazas, colapso de sus sistemas y actuaciones que describe como “tragicómicas”. Insiste en que el procedimiento judicial fue legítimo y que pactar en el último momento antes del desahucio habría supuesto un signo de debilidad y una desconsideración hacia el sistema judicial.