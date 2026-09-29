El propietario del piso de Maricarmen cierra bocas a los progres: «No hemos pedido nunca esa cantidad»

Ricardo Alonso, copropietario de Urbagestión, la empresa que adquirió el inmueble de Maricarmen Abascal en el barrio de Retiro (Madrid), ha salido al paso de las críticas y de la narrativa impulsada por el Sindicato de Inquilinas y sectores progresistas.

Tras el acuerdo alcanzado que permitirá a la anciana de 87 años regresar a su vivienda, este martes 29 de septiembre de 2026, Alonso ha desmontado en ‘Espejo Público’ varias de las acusaciones que se han vertido contra su compañía en los últimos días.

«No hemos pedido nunca esa cantidad que filtró el Sindicato de Inquilinas», ha declarado con claridad. Según el relato del empresario, la cifra de alrededor de 2.500 euros mensuales —que se presentó como una exigencia abusiva— no fue una petición formal de alquiler a Maricarmen. Alonso explica que, al hablar de precios de mercado en la zona de Retiro, se mencionó esa referencia orientativa.

La abogada de la inquilina podría haber solicitado una rebaja de entre el 40% y el 50%, pero en ese momento el sindicato filtró la cifra por redes y se desató la polémica mediática y política. «No hemos pedido nunca esa cantidad que filtraron en sus redes», ha insistido.

El acuerdo firmado establece un nuevo contrato de alquiler por ocho años en el que la renta no superará el 30% de los ingresos netos de Maricarmen. Según los cálculos de Alonso, eso se traduce en unos 500 euros al mes, una cifra muy similar a la que venía pagando.

La mujer, ingresada en el Hospital Gregorio Marañón tras el desahucio, debe convalidar el pacto. Una vez lo haga, podrá volver a su casa en cuanto los médicos lo autoricen. Alonso ha subrayado que solo se cambió la cerradura dañada durante la entrada judicial y que todas sus pertenencias permanecen intactas.

El empresario ha rechazado también las acusaciones de presión o coacción. «No hemos hecho ningún gesto de presión hacia Maricarmen», ha afirmado. Reconoce que la situación era compleja: el contrato de renta antigua había perdido validez, según sentencia firme del Tribunal Supremo de 2023 que confirmaba la de la Audiencia Provincial de Madrid. Maricarmen, según Alonso, disfrutaba de la vivienda desde prácticamente 2007 con un título que ya no era válido. «Llevaba prácticamente desde 2007 disfrutando de la vivienda con un contrato sin validez», resume.

Desde finales de 2023, la creciente protagonismo del Sindicato de Inquilinas generó, según el propietario, «mucha desconfianza» y dificultó un acuerdo de último minuto. «No había un comportamiento claro y transparente», ha dicho. Alonso admite que «podría haberse gestionado de otra manera», pero sostiene que había un marco de derecho aplicable y que dejar vacía la tutela judicial no era una opción sencilla.

Más allá del caso concreto, Alonso denuncia una campaña de acoso. El día del lanzamiento sufrieron un ciberataque y aseguran que han recibido posteriores agresiones. «A nivel empresarial, los daños son inmensos, no solo para la empresa, sino para todo el entorno. Tratan de cancelarnos, es muy evidente», ha declarado. Afirma que Urbagestión está cuantificando los perjuicios y que el Ayuntamiento de Madrid ha estado pendiente ofreciendo posibles soluciones.

Con estas declaraciones, el propietario de Urbagestión intenta contrarrestar la imagen de «fondo buitre» que se ha extendido en redes y en determinados medios, y responsabiliza en parte al sindicato de haber convertido a Maricarmen en un símbolo político en lugar de facilitar una negociación directa.