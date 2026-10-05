Cándido Méndez ve el primer ‘mitin’ de Sánchez anunciando elecciones y no se muerde la lengua

El exsecretario general de UGT y actual militante socialista, Cándido Méndez ha reaccionado de forma contundente y crítica a la comparecencia en la que Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Para el veterano sindicalista, el presidente no ha hecho otra cosa que estrenar la campaña electoral con un discurso de polarización que califica de “farfolla mitinera”.

“El presidente del Gobierno nos ha explicado la guía de campaña”, ha resumido Méndez en Espejo Público. Una guía, según él, claramente orientada a la polarización. El colaborador del programa ha centrado especialmente sus dardos en las referencias del jefe del Ejecutivo a la pobreza y a la situación económica. “Los datos de la realidad le contradicen”, ha afirmado sin rodeos.

Méndez ha puesto cifras sobre la mesa. Entre 2018 y 2026 el incremento de la bolsa ha sido “espectacular”, ha recordado, para añadir de inmediato que la considera “el templo de la especulación”. Frente a ese auge bursátil, ha subrayado que España “se ha alejado más de la Unión Europea en pobreza infantil” y que “seguimos teniendo más de 2 millones de trabajadores pobres”. Su síntesis del momento es demoledora: “bolsa exuberante, pobreza lacerante”.

El exlíder de UGT no se ha limitado a la crítica. Ha lanzado una petición clara de cara a la campaña que arranca: que no se convierta en “farfolla mitinera” —discurso vacío, lleno de tópicos y orientado solo a emocionar— y que, por el contrario, atienda “la llamada de la acampada de Sol” y de quienes exigen una vivienda digna. Para Méndez, la vivienda es “el gran debate” y, además, “existencial”.

Ha rechazado que este asunto se polarice si de verdad se quiere resolver el problema. “Es polarizable si se quiere que sigamos como estamos”, ha zanjado. Su deseo es que todos los partidos, empezando por el PSOE, se retraten en esta cuestión y que la campaña electoral gire en torno a propuestas concretas sobre vivienda y no en torno a la confrontación estéril.

Con estas palabras, Cándido Méndez, militante socialista, ha dejado claro que el primer ‘mitin’ de Sánchez no le ha convencido y que no está dispuesto a callar ante lo que considera un desfase entre el relato oficial y la realidad de muchos ciudadanos.