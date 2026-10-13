Una vecina de Ceuta estalla contra Sánchez el día de la visita de Felipe VI: “Que venga, lo vamos a recibir como se merece”

Vecinos de Ceuta el día de la llegada de Felipe VI y Letizia a la ciudad autónoma (Espejo Público)

Ceuta vive este martes una jornada histórica con la llegada de Felipe VI y la reina Letizia. Los Reyes visitan por primera vez la ciudad autónoma desde la proclamación del monarca, en un momento especialmente delicado para sus vecinos por la crisis migratoria de los últimos meses.

La presencia de los Reyes ha despertado una gran expectación entre los ceutíes. Algunos vecinos consultados por ‘Espejo Público’ han aprovechado las horas previas a la llegada de Felipe VI para reivindicar la situación que, según denuncian, continúa viviendo la ciudad.

“Ceuta es España”, ha reivindicado una de las vecinas entrevistadas, que considera la visita de los Reyes una representación especialmente importante del Estado en la ciudad. Para algunos de los ciudadanos consultados, la presencia de la Familia Real supone además un respaldo en un momento de incertidumbre.

Pero junto a la ilusión por la visita también han aparecido duras críticas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Que venga Sánchez, que lo vamos a recibir como se merece”

Una de las vecinas, Encarnita, ha expresado abiertamente su malestar con la gestión de la situación migratoria y ha dirigido un mensaje al presidente del Gobierno.

“Que venga, que venga, que lo vamos a recibir como él se merece”, ha afirmado ante las cámaras, en referencia a Pedro Sánchez. La vecina ha asegurado que los habitantes de Ceuta tienen “muchísimas ganas” de que el presidente visite nuevamente la ciudad.

Sus palabras se producen en una jornada en la que todas las miradas están puestas en la llegada de Felipe VI y Letizia. La Casa Real ha explicado que durante su estancia los Reyes mantendrán encuentros con las autoridades y representantes de la sociedad ceutí y participarán en distintos actos institucionales.

Críticas por la limpieza de las playas

Otro de los asuntos que ha provocado comentarios entre los vecinos es el acondicionamiento de las playas y otros espacios de la ciudad antes de la llegada de los Reyes.

“Qué casualidad que se han limpiado las playas ahora que venían”, ha señalado uno de los ciudadanos entrevistados por ‘Espejo Público’, vinculando el momento de estas actuaciones con la visita de Felipe VI y con la proximidad de las elecciones generales.

Antena 3 ya había recogido días antes las actuaciones de limpieza y preparación de distintos puntos del litoral ceutí ante la visita real. Los trabajos se desarrollaron después del desalojo de asentamientos instalados en algunas playas.

Las críticas de estos vecinos reflejan una percepción concreta de parte de la población, que considera que determinadas actuaciones deberían haberse producido antes. En paralelo, otros ciudadanos valoran positivamente que las playas y espacios públicos recuperen su aspecto habitual.

Una visita en plena tensión política

La llegada de Felipe VI se produce después de semanas de debate político sobre el momento de la visita. Pedro Sánchez anunció a finales de agosto que el Rey viajaría a Ceuta cuando se dieran las condiciones para ello y defendió entonces la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos para afrontar la crisis migratoria.

El Gobierno ha defendido que no existía un veto a la visita, mientras que durante semanas se produjo un cruce de acusaciones políticas sobre las circunstancias que habían retrasado el viaje.

Ahora, con Felipe VI y Letizia ya en Ceuta, la ciudad afronta una jornada cargada de simbolismo. La emoción por recibir a los Reyes convive con las reivindicaciones de unos vecinos que reclaman que la situación de Ceuta siga ocupando un lugar central en la agenda política.

Y, entre esas voces, destaca el mensaje lanzado directamente al presidente del Gobierno: “Que venga Sánchez, que lo vamos a recibir como se merece”.