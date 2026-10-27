Lluvia de palos a la sectaria ‘Telepedro’ por la última salvajada de Sarah Santaolalla en pleno directo

No dan para más.

Sarah Santaolalla, tertuliana de ‘Malas Lenguas’ (TVE) culpa a Vito Quiles de los destrozos en Bilbao… aunque el reportero ni siquiera pisó la ciudad.

La televisión pública ha vuelto a dar el espectáculo. Sarah Santaolalla soltó una de esas perlas que ya se están convirtiendo en marca de la casa: señaló a Vito Quiles como responsable de los disturbios, las quemas de contenedores y los destrozos registrados este lunes en Bilbao.

“Es un provocador. Este país debería de hacerle responsable de todo aquello que revienta y rompe. Podría pagar los contenedores”, afirmó en pleno directo mientras en pantalla se veían las calles de la capital vizcaína ardiendo.

📍 ÚLTIMA HORA | Vito Quiles no aparece en Bilbao, donde estaba prevista su visita. 🔥 Las protestas contra el agitador han elevado la tensión en la ciudad 📺 «Es un provocador. Este país debería de hacerle responsable de todo aquello que revienta y rompe», expone @SarahPerezSanta en #MalasLenguas — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 26, 2026

El detalle: Quiles no apareció. Había anunciado un acto en la Universidad de Deusto, pero lo suspendió horas antes por el elevado riesgo de incidentes advertido por la Ertzaintza. Aun así, cientos de radicales autodenominados “antifascistas” se concentraron, y al disolverse la protesta un grupo de encapuchados incendió decenas de contenedores, varios coches, una moto de la Policía Municipal, atacó comercios y lanzó piedras y cohetes contra agentes. La Ertzaintza detuvo al menos a 19 personas (entre ellas siete menores).

La reacción en redes no se hizo esperar. Usuarios de todo el espectro criticaron con dureza tanto a la tertuliana como al programa y a la cadena pública. “Los proetarras queman Bilbao, pero es culpa de Vito Quiles. Todo vale para justificar la violencia zurda”, resumía uno de los mensajes más compartidos. Otros apuntaban directamente a la línea editorial de RTVE: “Cerrar RTVE es una obligación moral” o “Una turba destroza las calles porque quieren impedir que un tío se exprese libremente, y esta anormal culpa a la víctima”.

Mientras Bilbao amanecía con el saldo de daños y detenidos, en ‘Telepedro’ seguían repartiendo responsabilidades… pero nunca hacia quienes prendieron el fuego.