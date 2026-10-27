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EN 'MALAS LENGUAS' (TVE)

Lluvia de palos a la sectaria ‘Telepedro’ por la última salvajada de Sarah Santaolalla en pleno directo

La tertuliana culpa a Vito Quiles de los disturbios en Bilbao mientras los violentos queman contenedores y destrozan la ciudad

Archivado en: Partidos Políticos | Periodismo | Programas | RTVE | Sarah Santaolalla | Vito Quiles

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No dan para más.

Sarah Santaolalla, tertuliana de ‘Malas Lenguas’ (TVE) culpa a Vito Quiles de los destrozos en Bilbao… aunque el reportero ni siquiera pisó la ciudad.

La televisión pública ha vuelto a dar el espectáculo. Sarah Santaolalla soltó una de esas perlas que ya se están convirtiendo en marca de la casa: señaló a Vito Quiles como responsable de los disturbios, las quemas de contenedores y los destrozos registrados este lunes en Bilbao.

“Es un provocador. Este país debería de hacerle responsable de todo aquello que revienta y rompe. Podría pagar los contenedores”, afirmó en pleno directo mientras en pantalla se veían las calles de la capital vizcaína ardiendo.

El detalle: Quiles no apareció. Había anunciado un acto en la Universidad de Deusto, pero lo suspendió horas antes por el elevado riesgo de incidentes advertido por la Ertzaintza. Aun así, cientos de radicales autodenominados “antifascistas” se concentraron, y al disolverse la protesta un grupo de encapuchados incendió decenas de contenedores, varios coches, una moto de la Policía Municipal, atacó comercios y lanzó piedras y cohetes contra agentes. La Ertzaintza detuvo al menos a 19 personas (entre ellas siete menores).

La reacción en redes no se hizo esperar. Usuarios de todo el espectro criticaron con dureza tanto a la tertuliana como al programa y a la cadena pública. “Los proetarras queman Bilbao, pero es culpa de Vito Quiles. Todo vale para justificar la violencia zurda”, resumía uno de los mensajes más compartidos. Otros apuntaban directamente a la línea editorial de RTVE: “Cerrar RTVE es una obligación moral” o “Una turba destroza las calles porque quieren impedir que un tío se exprese libremente, y esta anormal culpa a la víctima”.

Mientras Bilbao amanecía con el saldo de daños y detenidos, en ‘Telepedro’ seguían repartiendo responsabilidades… pero nunca hacia quienes prendieron el fuego.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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