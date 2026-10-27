Narciso Michavila (GAD3) augura lo que hará Sánchez tras el 29-N si le dan una patada en el culo: «No lo descarto»

Narciso Michavila ha vuelto a poner el foco sobre una de las grandes incógnitas que rodean las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: qué hará Pedro Sánchez si el resultado de las urnas le obliga a abandonar La Moncloa.

El presidente de GAD3 ha analizado este martes 27 de octubre de 2026 en ‘Herrera en COPE’ los posibles escenarios posteriores al 29-N, en una campaña en la que las encuestas están dibujando una disputa abierta entre PP y PSOE, aunque con una ventaja del bloque de la derecha sobre el de la izquierda. Michavila ya había advertido de que no puede darse por hecho un hundimiento del PSOE y había dejado abierta incluso la posibilidad de que los socialistas terminasen por delante del PP en votos.

Pero el escenario que se abriría en caso de una derrota socialista plantea otra pregunta: ¿qué camino tomaría Sánchez después de perder el poder?

Michavila ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el actual presidente del Gobierno pueda optar por abandonar la primera línea de la política española. Una hipótesis que, según el enfoque planteado durante la entrevista, no está cerrada y que cobra especial relevancia ante unas elecciones que Sánchez ha decidido adelantar al 29 de noviembre.

Un escenario todavía abierto

El sociólogo ha insistido en que queda campaña por delante y que el comportamiento electoral puede experimentar cambios. De hecho, en sus últimas intervenciones ha subrayado la capacidad de resistencia del PSOE y ha rechazado dar por descontado que el partido vaya a sufrir un desplome.

«Venimos avisando de que Pedro Sánchez no se hundía y todavía tiene capacidad de aguante», ha señalado Michavila en declaraciones recogidas durante sus análisis electorales.

Al mismo tiempo, el presidente de GAD3 mantiene que existe una distancia importante entre ambos bloques. Según su análisis, la distancia entre la derecha y la izquierda es mayor que hace tres años, por lo que una eventual remontada de las fuerzas de izquierdas tendría que ser especialmente intensa.

La aritmética electoral introduce, además, un elemento decisivo: ser la fuerza más votada no implica necesariamente acabar en la Moncloa. Michavila ya ha contemplado el escenario de que Sánchez pueda obtener más votos que Alberto Núñez Feijóo y que, pese a ello, sea el líder del PP quien termine presidiendo el Gobierno.

La incógnita de Sánchez después de las urnas

Es precisamente en ese escenario donde adquiere importancia la incógnita sobre el futuro político del presidente.

Si el PSOE pierde el Gobierno, Sánchez tendría que afrontar una situación diferente a la de 2023: entonces logró mantenerse en La Moncloa mediante un acuerdo parlamentario después de que el PP fuese la lista más votada. Ahora, una eventual derrota podría abrir una nueva etapa tanto para el PSOE como para su propio liderazgo.

Michavila ha señalado en anteriores análisis que Sánchez es consciente de las dificultades que afronta para continuar como presidente después de las elecciones y que el adelanto electoral también afecta a las posibilidades de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE de articular una alternativa.

La pregunta, por tanto, no se limitaría únicamente a quién consigue más escaños el 29-N, sino también a qué decisión adoptaría Sánchez si deja de tener opciones de continuar en el Ejecutivo.

Entre las posibilidades que se abren después de una derrota electoral estaría la continuidad al frente del PSOE, una eventual salida de la primera línea nacional o la búsqueda de otro destino político. Por ahora, se trata de escenarios y no de decisiones anunciadas por el presidente.

Michavila mantiene abierta la posibilidad de un resultado ajustado

El propio presidente de GAD3 ha insistido en que todavía existen incógnitas importantes. No descarta que PP y PSOE puedan terminar más cerca de lo que reflejan algunas de las encuestas y ha advertido de que la fortaleza de Vox y la debilidad de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE pueden resultar determinantes para la composición final del Congreso.

Su análisis dibuja así una noche electoral con varias incógnitas: quién será la primera fuerza, cómo quedarán los bloques y, sobre todo, quién tendrá capacidad para reunir los apoyos necesarios para formar Gobierno.