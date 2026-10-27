Tomás Gómez se da cuenta de lo más grave de Sánchez en precampaña y pone en guardia: «Secuestra a los votantes»

Tomás Gómez ha puesto el foco en lo que considera una de las claves de la estrategia electoral de Pedro Sánchez: la polarización.

Este 26 de octubre de 2026, en ‘El análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid), el exlíder del PSOE de Madrid sostiene que el presidente del Gobierno ha conseguido fijar el marco político de la precampaña alrededor de una lógica de bloques que deja cada vez menos espacio para el votante moderado.

«A Sánchez le interesa mucho polarizar en bloques», sostiene Gómez, que considera que el presidente ha buscado construir un bloque político con la izquierda más radical para provocar, como respuesta, la consolidación de otro bloque en torno a la derecha.

A su juicio, esa dinámica termina teniendo una consecuencia electoral especialmente relevante: «Secuestra a los votantes».

La tesis de Gómez es que Sánchez estaría planteando al electorado una disyuntiva cada vez más rígida: «O estás en el bloque de Vox o estás en mi bloque». Una estrategia que, según el exdirigente socialista, puede ser eficaz para movilizar a los extremos, pero que al mismo tiempo corre el riesgo de vaciar el espacio central de la política española.

«Lo que ha hecho Sánchez es vaciar el espacio moderado en este país», advierte Gómez.

La advertencia sobre los tres quintos

El exlíder socialista pide, además, manejar con «mucha prudencia» el escenario de una eventual mayoría de tres quintos de las fuerzas de la derecha.

La posibilidad de que PP y Vox alcancen conjuntamente los 210 diputados —el umbral de tres quintos del Congreso— ha entrado en el debate político por las implicaciones que tendría para determinadas reformas institucionales y constitucionales. El propio Gómez ya ha advertido de que una mayoría de ese calibre podría tener consecuencias de gran alcance para la izquierda.

Sin embargo, el exdirigente socialista introduce ahora un matiz de fondo: tener tres quintos no significa que cualquier reforma deba hacerse automáticamente.

Gómez reivindica en este punto su formación constitucionalista y recuerda su vinculación intelectual con Gregorio Peces-Barba: «Yo soy discípulo de Gregorio Peces-Barba y en su casa de Colmenarejo he escuchado a Pérez-Llorca, Roca…».

Desde esa perspectiva, defiende que las grandes reformas deben asentarse sobre acuerdos amplios y no únicamente sobre una aritmética parlamentaria.

«Los consensos en este país se han alcanzado entre los que pensaban distinto», subraya.

Por eso, sostiene que una reforma constitucional «de fondo» no debería abordarse automáticamente por el mero hecho de disponer de una mayoría de tres quintos. La clave, a su juicio, debería ser la capacidad de «aglutinar las distintas formas de pensamiento de toda la sociedad».

El aviso a los votantes históricos del PSOE

La advertencia de Gómez tiene también un destinatario muy concreto: los votantes socialistas que no se sienten representados por la estrategia de Sánchez.

El exdirigente madrileño considera que insistir demasiado en el argumento de los tres quintos y presentar el próximo escenario electoral como una batalla entre bloques puede provocar un efecto paradójico dentro del propio electorado socialista.

«Ojo porque manejar mucho la de tres quintos puede hacer que muchos votantes históricos del PSOE que no quieren a Sánchez digan: “Vamos a ver qué quieren hacer…”», alerta.

La reflexión apunta a un problema estratégico para el PSOE: la polarización puede servir para movilizar al electorado más fiel, pero también puede empujar a determinados votantes socialistas moderados a replantearse su voto.

La paradoja que señala Gómez es precisamente esa. Sánchez habría construido su estrategia sobre la idea de que el elector debe escoger entre dos bloques, pero esa misma dinámica podría terminar debilitando al PSOE entre quienes no se identifican con ninguno de los dos extremos.