Este lunes 23 de noviembre, en ‘El programa de Ana Rosa’, la presentadora ha dedicado su editorial a desgranar la entrevista que Pedro Sánchez concedió a Gonzo en ‘Salvados‘ (laSexta). Y no ha dejado títere con cabeza.

Arranca Ana Rosa con la que llama “la campaña de la remontada”. Sánchez usó esa expresión el día anterior. “Cuando un político habla de remontada, es que da por hecho que va perdiendo”, ha zanjado la periodista. Y ha recordado otra confesión del presidente: durante el debate con Feijóo le daba “un poco igual” lo que le decía el líder de la oposición.

“En el fondo, es lo que hace con todos los españoles: no escucha. No escucha en el Congreso la voz de la soberanía nacional… ni la de la calle, porque no acude a funerales ni a actos públicos para evitar abucheos”.

Pero el momento que más ha llamado la atención de Ana Rosa ha sido la nueva confesión sobre su círculo íntimo. Sánchez admitió que, entre sus 960 asesores, cuenta también con sus padres y con Begoña Gómez, a quienes pregunta sobre asuntos de política nacional. Ana Rosa no ha podido contener la ironía:“Cabe imaginar la escena: ‘Papá, mamá, ¿qué hago con Ceuta? ¿Y con Paiporta? ¿Y con Adamuz?’. Y la respuesta: ‘Hijo, tú siempre sal corriendo’”. También ha recordado que Sánchez consulta con José Luis Rodríguez Zapatero las cuestiones de campaña. “Y de salir corriendo, Zapatero sabe mucho”.

La presentadora ha enmarcado todo esto dentro de las cuatro campañas que, según ella, tiene en marcha el Gobierno en esta recta final: la de la remontada (la que admite que va perdiendo); la del amor (o “del bofetón bien pegado”), después de que la ministra Diana Morant dijera que se quedó con ganas de que Sánchez le diera “cuatro bofetadas bien pegadas” a Begoña (luego matizó que era “una expresión muy valenciana”); la del cuñado, con la propuesta de María Jesús Montero de enfrentarse al cuñado si critica a Sánchez en la cena de Navidad y la de Cataluña, con la promesa de que, si gana, no habrá referéndum.

El tono de Ana Rosa ha sido el de siempre: ácido, directo y con ese punto de incredulidad ante lo que considera una campaña cada vez más centrada en lo personal y en el “enamorado” de Begoña que el propio Sánchez se empeña en proyectar.