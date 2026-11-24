La tensión entre los históricos dirigentes del PSOE vuelve a estar en el centro del debate político. Las últimas declaraciones de José Bono sobre Felipe González han provocado una contundente reacción de Eduardo Inda en ‘Horizonte’, donde el periodista ha dedicado unas durísimas palabras al que fuera ministro de Defensa y presidente de Castilla-La Mancha.

Todo comenzó después de que José Bono lanzara un mensaje directo a Felipe González durante un mitin socialista celebrado el sábado en Alcázar de San Juan. «¡Felipe, haz el favor, no hagas el tonto!», exclamó el expresidente del Congreso, en una intervención con la que se sumaba a las voces socialistas que han salido en defensa del actual rumbo del partido frente a las críticas del expresidente del Gobierno.

Hay que recordar que Felipe González ha expresado públicamente su distanciamiento con el PSOE actual. De hecho, llegó a asegurar que ya no se siente representado por la formación y que votaría en blanco si Pedro Sánchez volviera a presentarse como candidato.

Unas palabras que han reabierto el enfrentamiento entre distintas generaciones del socialismo y que han terminado llegando a la mesa de debate de ‘Horizonte’.

La contundente respuesta de Eduardo Inda a José Bono

Al escuchar las declaraciones de Bono, Eduardo Inda no ha dudado en mostrar su indignación. El periodista se ha dirigido directamente al exministro con un mensaje que ha marcado el debate: «Querido Pepe Bono, cuando habla Felipe González, tú te callas«.

💥Eduardo Inda @eduardoinda a Bono «Cuando habla Felipe, tú te callas» #Horizonte https://t.co/k6OmXUvgWz — Jali #STOPokupas (@jaliroller) November 23, 2026

Pero Inda no se ha quedado ahí. El colaborador de ‘Horizonte’ ha reivindicado el papel histórico de Felipe González dentro del socialismo español y ha reprochado a Bono la forma en la que se ha dirigido al expresidente.

«Felipe es Dios a tu lado, Felipe ha creado el PSOE del que tú chupaste del bote, con el que te hiciste rico durante muchos años», ha afirmado ante las cámaras.

El periodista también ha puesto el foco en el patrimonio de José Bono y ha cuestionado su evolución económica durante su trayectoria política. En este sentido, ha señalado directamente su etapa al frente de Castilla-La Mancha y ha reclamado explicaciones sobre su fortuna.

«¿De dónde has sacado la fortuna que tienes?», ha preguntado Inda, antes de añadir que, a su juicio, el patrimonio del exministro no se correspondía con el sueldo que percibía durante su etapa como presidente autonómico.

Además, ha hecho referencia a República Dominicana y a las cuestiones que, según sus palabras, Felipe González estaría poniendo sobre la mesa. Unas acusaciones y valoraciones que Inda ha lanzado en pleno directo y que han elevado todavía más la temperatura del debate.

Ketty Garat también carga contra José Bono

Eduardo Inda no ha sido el único colaborador de ‘Horizonte’ que ha cuestionado la intervención del expresidente del Congreso. Ketty Garat también ha mostrado su rechazo a las palabras dirigidas a Felipe González.

La periodista ha considerado que Bono estaba interfiriendo en la libertad del expresidente para decidir qué votar y cómo expresar sus opiniones políticas.

«José Bono está coaccionando el voto de Felipe González. ¿Qué tiene que decir él de lo que vota o deja de votar Felipe González?», ha planteado.

Garat ha terminado calificando la actitud del exministro como un comportamiento sectario: «Esto me parece ya un comportamiento sectario«.