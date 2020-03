‘Tenacitas’: La predicción de Los Simpsons que se ha convertido en realidad en Bilbao

Los fans de Los Simpsons recuerdan con cariño a Pinchy o, como se conoció en España, a Tenacitas. El personaje menor fue el fiel acompañante de Homer durante uno de los capítulos de la décima temporada llamado ‘Lisa gets an A’. No en vano, fue su mascota hasta que lo cocinara accidentalmente en una tina de agua caliente cuando lo quiso bañar.

Lo que parecía una situación disparatada hasta el momento, un ciudadano de Bilbao lo ha convertido en realidad. A través de las redes sociales se ha viralizado una fotografía en la que se puede ver a un vecino paseando un cangrejo por la Gran Vía de la ciudad del País Vasco. Una escena que resulta aún mejor por un espectador que observa al ‘tenacistas de Bilbao’ con especial interés o apetito.

Otras imágenes mostrarían al dueño de ‘tenacistas’ llevándole encima de su cabeza para evitar que se cansen sus patitas.