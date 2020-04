Itziar Ituño (‘La casa de papel’) enjuicia el ocultismo de Sánchez: «Se nos mintió, esto es peligroso»

Después de batallar contra el coronavirus y lograr superarlo, Itziar Ituño Martínez, encargada de encarnar a Lisboa en ‘La casa de papel’ (Netflix), ha regresado a la esfera pública concediendo una entrevista a la emisora argentina Radio Ciudad este jueves 17 de abril de 2020.

En pleno confinamiento por la crisis del cronoavirus, la actriz vasca ha dejado brotar su versión más crítica y acusadora hacia el Gobierno de Pedro Sánchez en su lucha contra el COVID-19. Bajo su punto de vista, «todo llegó tarde» y, por si no fuera suficiente, «se nos mintió y se nos ocultó la situación real para que no cundiese el pánico, pero eso es tratar como niños a la población… Esto no es una gripe, es mucho más peligroso. Hay que tener muchísimo cuidado. Que te digan que no es necesario usar mascarilla porque no había, pero que sí que lo sea, da mucho coraje cuando eres del pueblo llano”.

Según señaló, hasta bien entrado marzo y viendo «que en Italia ya había bastante muertos», la situación “no se estaba tomando en serio”, lo cual define como «echar a la gente a los leones». «Se dieron cuenta tarde de que había que parar del todo y, para entonces, había un pico de muertos muy alto”, añadió la artista al tiempo que subrayó el ocultismo y la desinformación que considera que ha azotado España durante las últimas semanas.

“Cuando la gente piensa que (el coronavirus) genera los mismos síntomas de una gripe y que solo afecta a los viejitos se relaja, pero no es así. Esa es otra de las grandes cosas que han ocultado. Hay mucha gente de 40 y 50 años en un hospital con respirador”, reveló.

También aprovechó la conversación para relatar su experiencia contra «esta especie de virus inteligente», que comenzó con una pérdida del sentido del olfato «de la noche a la mañana» y, posteriormente, «dolores de cabeza y cistitis». Finalmente, ha recalcado que confía que esta crisis «cambie muchas cosas» y ha subrayado la envergadura que tiene la sanidad en nuestro país y el error que supuso hacer recortes en dicho sector.