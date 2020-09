LA NUEVA TEMPORADA DE LA SERIE MANTENDRÁ SU ESENCIA PERO SE ADAPTARÁ A LA ACTUALIDAD

Mario Casas despeja todas las dudas sobre su participación en el regreso de ‘Los hombres de Paco’

"En su día me llamó Luis San Narciso, que fue el que me dio la oportunidad de empezar en esto. Me ofreció estar y enseguida le dije que sí”